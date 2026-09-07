VIDEO | Liranyi Alonso gana en Omán el oro en los 100 metros y se queda con la plata en los 200

Liranyi Alonso celebra su medalla de oro en los 100 metros de Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La dominicana Liranyi Alonso volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al subir dos veces al podio en el Muscat Grand Prix 2026, celebrado en Omán, donde se proclamó campeona de los 100 metros planos y conquistó la medalla de plata en los 200 metros.

Alonso fue la más rápida en la prueba reina de la velocidad al detener el cronómetro en 11.14 segundos, con viento en contra de -0.4 m/s, para quedarse con la medalla de oro en el Sultan Qaboos Sports Complex, en Muscat.

La dominicana superó a la singapurense Verónica Pereira, segunda con 11.36, y a la catarí Dana Salem, quien terminó tercera con 11.54.

El triunfo representa otro paso importante en la creciente presencia internacional de Alonso, quien continúa acumulando actuaciones destacadas fuera de República Dominicana.

Su registro de 11.14 segundos adquiere especial valor al conseguirse en una competencia correspondiente al World Athletics Continental Tour Bronze, circuito que ofrece a los atletas la oportunidad de sumar experiencia, puntos y roce frente a rivales internacionales.

La velocista dominicana completó su jornada con otra actuación sobresaliente en los 200 metros, distancia en la que registró 23.00 segundos para quedarse con la medalla de plata. De esta manera, Alonso cerró su participación en Muscat con dos preseas y confirmó su capacidad para competir al más alto nivel en ambas pruebas de velocidad.

Sus registros en 2026

El desempeño en Omán llega después de una actuación memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde Alonso se convirtió en una de las grandes figuras del atletismo dominicano.

En los 100 metros conquistó el oro con 11.10 segundos, marca que además le permitió romper el récord de los Juegos que permanecía vigente desde Maracaibo 1998, cuando la bahameña Chandra Sturrup había establecido 11.14.

Alonso terminó aquella cita regional con cuatro medallas de oro y dos récords de los Juegos, una cosecha que la colocó entre las atletas más destacadas del certamen celebrado en suelo dominicano.

Su rendimiento internacional también había dejado señales positivas antes de llegar a Omán. En el Grand Prix de Brescia, Italia, terminó segunda en los 100 metros con 11.13 segundos, mientras que en Serbia ocupó el tercer puesto de la misma prueba con 11.12.

La velocista dominicana mantendrá su preparación y calendario competitivo hasta llegar a su próxima cita, prevista para el 18 de septiembre en Polonia, donde buscará poner el cierre a una campaña en la que ha dejado claro que la velocidad dominicana tiene en ella a una de sus principales protagonistas.