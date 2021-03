$!Cristóbal Marte denuncia que el Comité Olímpico Dominicano da pocos fondos a las Reinas del Caribe

El director de Selecciones Nacionales Femeninas de Voleibol, Cristóbal Marte, está inconforme con el manejo que está ofreciendo el Comité Olímpico Dominicano (COD) para las Reinas del Caribe.

En ese sentido, resaltó el hecho de que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, ofreciera los fondos de 78 millones de pesos para los Juegos Olímpicos (JJ. OO.) y 134 millones de pesos para los Juegos Panamericanos Juveniles, lo cual es algo histórico por producirse siete meses antes, y te lo dice uno que fue ministro (entonces secretario)” de Deportes. “Muy bien hecho por el ministro del Deportes, lo repito, primera vez en la historia”.

Dijo que el COD tendrá “que explicarle a la República Dominicana la metodología y el criterio técnico para distribuir esos 212 millones de pesos. No son tres cheles, no”, y con eso, “no le estoy faltando al respeto a nadie. Estoy diciendo las cosas como son”.

Dijo que el deporte que dirige representa el 45 por ciento de la delegación, “y si a esa delegación le quieren dar tres millones, quedan 75 millones para el 55 por ciento. Las matemáticas no me dan. Ellos van a tener que explicarle eso al país”.

Dijo que, el pasado 8 de noviembre de 2020, entregó el cronograma de preparación de la selección femenina de voleibol, y en febrero fue convocado por el COD, donde le informaron que recibiría tres millones de pesos, pero él los rechazó.

La cifra es risible, de acuerdo a lo planteado por Marte, quien sugirió claridad en la distribución de los fondos. Y precisó: “No vamos a pasear, vamos en busca de una medalla. Y eso lo voy a hacer, con o sin”. Indicó que el plan con las Reinas incluye dos fogueos, uno aquí con Brasil durante una semana, luego otro en Holanda, después la Liga de Naciones y, finalmente, una base de fogueo en Okayama, Japón, del 10 al 22 de julio, antes de los Juegos. Los fogueos conllevarán de “40 a 45 mil dólares, y la Liga de Naciones, 268 mil dólares, de los que US$100 mil son la inscripción”.

La selección olímpica está compuesta por 12 atletas, el delegado, el entrenador, los dos asistentes, el estadístico, el fisioterapeuta y el médico. “Sin la Liga de Naciones ,no hay posibilidad de subirse al podio, porque todos los equipos que van a Tokio irán a ese campeonato”, agregó.

“Tenemos posibilidades ¿y voy a dejar ir esas posibilidades después de cuatro años de trabajo?”, dijo. Después de la reunión de febrero, Marte no ha sido convocado. “No me han llamado, ni voy a pedir que me llamen, porque yo tengo dignidad”, agregó. Tiene “la fe” en que el presidente de la República, Luis Abinader, lo llamará.