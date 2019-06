$!Las Reinas del Caribe quedaron a un set ante Polonia para ir a la final

La selección nacional de voleibol exhibió su mejor nivel de juego en lo que es un claro mensaje en su participación en la Liga de Naciones de Voleibol femenino.

La despedida fue monumental con un triunfo en cinco sets el jueves contra Japón (25-17/25-23/24-26/26-28/15-10), lo que fue la cuarta victoria dominicana en 21 encuentros frente a la selección nipona.

Bethania de la Cruz marcó 35, de los que ocho fueron con sus bloqueos y siete en servicios; Gaila González 17 y las hermanas Martínez, Brayelin y Jineiry 10 cada una.

RD (8-7) pudo alcanzar los mejores seis, que van a la final, si hubieran vencido a Polonia (9-6), donde no jugaron Brayelin ni Larismer Martínez. En términos del ranking del campeonato, de un año a otro, la longitud del salto de las Reinas del Caribe denota gran dimensión, del puesto 14 que ocupó en la primera edición de 2018, finalizaron octavas en esta versión. “No logramos entrar a los últimos seis, que era nuestro deseo y nuestro objetivo, pero no implica que reconozca que jugamos a un buen nivel”, dijo a DL, la capitana del equipo, Prisilla Rivera, desde Corea. “Gracias a Dios hay cansancio, pero no hay lesiones graves y creo que ha sido nuestra mejor actuación en un Grand Prix A, denominado ahora Liga de Naciones”.

Un par de factores resultaron adversos con la aspiración dominicana de ir a la final, explica el director de selecciones nacionales, Cristóbal Marte: La lesión de Brayelin en el juego contra Corea el pasado 18 de junio, que si bien resultó en victoria, al día siguiente fue dejada en el banco ante Polonia, cuando el equipo pierde en cinco sets (25/1825-20/23-25/22-25/17-15). En el juego ante Japón comenzó desde la banca; el segundo factor fue la ausencia, en ese partido, de la líbero regular, Larismer, debido a problemas intestinales. “Se perdió en cinco sets -ante Polonia- y eso habla del crecimiento nuestro”, dijo Marte.

Aunque satisfecho por el desempeño Marte señala: “Uno siempre quiere más, pero también uno tiene que ser justo y reconocer sus adversidades. Reconocer quiénes somos, cómo luchamos y bregamos. Uno no puede ser injusto. La realidad nuestra uno tiene que tenerla delante de las narices”.