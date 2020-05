$!Los motivos de Muhammad Ali para irse y luego regresar

Para todos es conocido que el 28 de abril de 1967 se alejó del ring y no por voluntad propia. Ese día Ali se negó a dar un paso al frente para ser reclutado por su país y cumplir con el servicio militar en la Guerra de Vietnam .

El estadounidense Muhammad Ali quiso seguir demostrándole al mundo que era 'el Más Grande', aun cuando sus mejores golpes ya no lo acompañaban en el cuadrilátero.

Protagonizó peleas memorables como su triunfo sobre el argentino Oscar 'Ringo' Bonavena en 1970 en Nueva York, o la victoria ante George Foreman el 30 de octubre de 1974, en Zaire, en la denominada The Rumble in the Jungle (La pelea en la selva) donde recobró el título mundial de la AMB y el CMB.

Y ni qué decir de Thrilla in Manila (Suspenso en Manila), la tercera y última pelea ante Joe Frazier por el campeonato mundial de los pesados, para definir al campeón de campeones en Filipinas, el 1 de octubre de 1975.