Mota quiebra el récord nacional de pértiga y aspira a superar 4 metros

Mariely y Alejandra, la misma

El año pasado en el Campeonato de España sub23 (tiene 23 años, cumplidos el pasado 14 de abril), conquistó bronce con un salto de 3.81 metros, que debiera ser el récord. Y aquí viene el punto: ¿Mariely o Alejandra? “Lo que pasa es que hay como un problema con mi nombre, porque cuando llegué a España me dijeron que no me podía poner Mariely porque es un diminutivo de María Lisa que es un nombre compuesto”, dice. “Entonces me obligaron a que me tenía que poner un solo nombre o Marielisa. Mi padre, que no le gustan los nombres compuestos, dijo que mejor yo me llamara como él entonces allá soy Alejandra Mota y aquí Mariely Mota.