$!Pese a las derrotas, Marte dice que las Reinas “están entusiasmadas”

Jugaron a todo dar, pero menos de forma estable. Era el partido para recuperar un mejor aire y al contrario, la selección nacional de voleibol femenino cayó en cinco períodos ante la de Corea del Sur.

Las Reinas del Caribe que habían dominado en los últimos partidos 3-1 a las coreanas, fallaron esta vez al caer 25-20/17-25/25-18/15-25/15-12 en el tercer partido de las quisqueyanas, que los cuentan todo por derrota.

Pero calma. Todavía hay esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, basta con vencer a Kenia y a Japón y así avanzar a los cuartos de final. La gran dificultad es que cruzar cuarto del Grupo A es otra historia pues llevará a enfrentar a Italia (3-0) o Estados Unidos (3-0) candidatos a liderar el Grupo B.

Japón (1-2) enfrentará a Corea (2-1) este sábado y de ganar se pondría 2-2 y si Dominicana vence a Kenia, entonces deberá batir a las niponas para eliminar a las del país del sol naciente. “A Japón yo creo que podemos ganarle”, dijo el director de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), Cristóbal Marte. “Las muchachas están entusiasmadas”.

El cuarto set fue la mejor ocasión en que el equipo se comportó a la altura que es conocida, pero en sentido general, la desconcentración, pobre recepción y coordinación, el saque y fallos en momentos decisivos, como en el quinto set, con el juego ya sobre los 10 puntos.

Marte lo ve diferente. “Técnicamente hablando las muchachas jugaron muy bien”, dijo Marte desde Tokio a DL. “Cuando llegaron a cinco sets, la cosa puede ir para un lado como para el otro”. Se fue hacia Corea, un país al que las Reinas le han ganado tres partidos en los últimos cinco encuentros, incluido el de este jueves en la Arena Ariake, de Tokio. El punto es que “las neuronas de nuestras muchachas no dieron”, señaló y “algunas jugadoras no están respondiendo. No estoy buscando excusas.

Por segundo encuentro corrido, Bethania de la Cruz quedó relegada prácticamente a la banca y tuvo breve participación en el cuarto y quinto set. Terminó con un punto. También tuvo efímera presencia la central Annerys Valdez. “No debimos de perder, pero perdimos”, dijo Marte.

Por Corea, la ofensiva la encabezó Yeon Koung Kim 20 puntos, Jeongah Park y Heejin Kim con 16 puntos cada una. Por Dominicana, Brayelin Martínez 20, Yonkaira Peña 16 y Jineiry Martínez 13.

La meta del director del Senafe es que el equipo barra 3-0 a Kenia este sábado y también derrote a Japón. “Creo que sí, que podemos ganar a Japón”, señaló Marte.