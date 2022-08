Venus Williams, Raducanu, Osaka todas en la primera ronda del US Open

La bienvenida y el apoyo para Venus Williams en el Arthur Ashe Stadium el martes por la tarde no fueron los mismos que para su hermana, Serena, la noche anterior. El resultado tampoco.

Venus, que cumplió 42 años en junio, no se ha pronunciado sobre su futuro en el tenis, a diferencia de su hermana menor , y aunque también ha tenido éxito e influencia: siete veces campeona de Grand Slam; una mujer negra en un deporte predominantemente blanco: la fanfarria y la atención no son lo mismo.

Jugando frente a miles de asientos azules vacíos en una arena bastante silenciosa al principio, aunque cada vez más ruidosa después, Venus se retiró en la primera ronda del US Open por segunda aparición consecutiva, perdiendo 6-1, 7-6 (5 ) a Alison Van Uytvanck.

“Ella significa mucho para el tenis femenino. Tenis, en general”, dijo Van Uytvanck. "Ella es una leyenda".

Este fue el viaje número 23 a Flushing Meadows para Venus, quien llegó a la final en 1997 cuando era adolescente y luego ganó el trofeo en 2000 y 2001, y su récord número 91 participando en un torneo importante.

Venus nunca había perdido en la primera ronda del US Open hasta 2020, luego estuvo ausente el año pasado.

Cuando se le preguntó qué la mantiene motivada en estos días, respondió: “Tres letras: GANAR. Eso es todo. Muy simple."

Por la noche, Emma Raducanu se convirtió en la tercera campeona defensora del US Open en perder en la primera ronda, eliminada por Alizé Cornet 6-3, 6-3. Y otra campeona anterior se retiró en dos sets cuando Naomi Osaka, quien ganó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam en Nueva York, fue eliminada por la subcampeona del Abierto de Australia, Danielle Collins, 7-6 (5), 6-3 en un partido. que terminó después de la medianoche.

Osaka, ex No. 1, también perdió en la primera ronda del Abierto de Francia este año y se deslizó al puesto 44 en la clasificación. Ella había estado 3-0 cara a cara contra Collins, pero este enfrentamiento contundente y divertido de ver fue al revés.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/mujer-con-raqueta-de-tenis-en-una-cancha-bf26c359.jpg Naomi Osaka, de Japón, reacciona después de fallar un tiro durante un partido contra Danielle Collins, de Estados Unidos, en la primera ronda del campeonato de tenis del US Open, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/FRANK FRANKLIN II) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/ap22242774412015-cb0b8500.jpg Venus Williams, de Estados Unidos, reacciona después de perder un punto ante Alison Van Uytvanck, de Bélgica, durante la primera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, el martes 30 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/SETH WENIG) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/ap22243157730104-76db2853.jpg Danielle Collins, de Estados Unidos, devuelve un tiro a Naomi Osaka, de Japón, durante la primera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/FRANK FRANKLIN II)

“Cuando pierdes contra alguien tres veces”, dijo Collins, cabeza de serie 19, que ha tenido problemas con las lesiones esta temporada, “no tienes nada que perder, así que traté de hacerlo y esperar lo mejor”.

Raducanu, que tenía 18 años y ocupaba el puesto 150 cuando ganó el título como clasificatoria hace un año , sufrió ampollas en las manos (se tomó un tiempo de espera médico para recibir tratamiento después del primer set) y fue superada por Cornet, de 32 años. de Francia que también derrotó a la No. 1 Iga Swiatek en Wimbledon.

“Obviamente muy decepcionante. Realmente triste dejar aquí. Probablemente sea mi torneo favorito. Pero también, quiero decir, en cierto modo, (estoy) feliz, porque es una pizarra limpia”, dijo Raducanu. “Voy a bajar en la clasificación. (Voy a) escalar mi camino de regreso”.

Rafael Nadal También jugó bajo las luces el 22 veces campeón de Grand Slam Rafael Nadal, quien regresó al US Open por primera vez desde 2019 y venció a Rinky Hijikata, de 21 años, por 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. . Nadal no mostró problemas persistentes serios con el músculo abdominal desgarrado que lo obligó a salir de Wimbledon en julio.

Venus estuvo fuera de la gira en singles por completo desde agosto de 2021 hasta hace menos de un mes y ahora tiene marca de 0-4 desde su regreso. Su ranking, que hace 20 años era el número 1, es el 1504 esta semana.

“Definitivamente fue el tiempo más largo que estuve lejos del tenis y sin una raqueta en la mano. Así que fue una experiencia completamente nueva para mí, recuperar una raqueta en mi mano e intentar aclimatarme lo más rápido posible para estar lista para el US Open, lo cual no fue fácil”, dijo. “Definitivamente jugando muchos puntos geniales, pero al final, es solo óxido. No hay nada que puedas hacer al respecto excepto, ya sabes, no oxidarte en algún momento”.

Fue Serena quien anunció al mundo el 9 de agosto que se estaba preparando para alejarse de su carrera como jugadora, sin dejar claro exactamente cuándo sería el final, aunque insinuó que podría llegar en el US Open. Por lo tanto, su partido de primera ronda del lunes cayó en la categoría de evento imperdible, atrayendo a una multitud récord de más de 29,000 personas a los terrenos del torneo, incluidas más de 23,000 en Ashe, y la atmósfera fue estruendosa y eléctrica de principio a fin. su victoria 6-3, 6-3 sobre Danka Kovinic.

Ahora Serena, quien ganó seis de sus 23 títulos individuales de Grand Slam en Nueva York, pasará a un enfrentamiento contra la cabeza de serie No. 2 Anett Kontaveit en Ashe el miércoles por la noche.

Y luego ella y Venus unirán fuerzas en dobles el jueves, formando equipo por primera vez desde 2018 esta semana.

Cuando un reportero quiso saber si el retiro había estado en la mente de Venus, ella respondió: "En este momento, solo estoy concentrada en los dobles".

Entonces, ¿cómo surgió esa reunión de una pareja que ha ganado 14 títulos de Grand Slam en ese evento?

“Fue idea de Serena. Ella es la jefa, así que hago lo que ella me dice que haga”, dijo Venus. “Hemos tenido grandes victorias. Sería bueno agregar algo más”.

Van Uytvanck ahora se encuentra con Clara Burel, quien eliminó a la campeona de Wimbledon Elena Rybakina 6-4, 6-4.

Otros resultados ayer

En otra acción en un Día 2 húmedo y ventoso en el torneo de cancha dura, las ganadoras femeninas incluyeron a la campeona de 2017 Sloane Stephens, la No. 1 Iga Swiatek, la No. 6 Aryna Sabalenka, la No. 8 Jessica Pegula, la No. 9 Garbiñe Muguruza, la No. .13 Belinda Bencic, cuya oponente, Andrea Petkovic, dijo que se retira del tenis profesional, y la No. 22 Karolina Pliskova, finalista de 2016 en Nueva York.

Los hombres que avanzaron incluyeron al campeón de 2014 Marin Cilic, el No. 3 Carlos Alcaraz, el No. 7 Cam Norrie, el No. 8 Hubert Hurkacz, el No. 9 Andrey Rublev, el No. 11 Jannik Sinner, el No. 15 Marin Cilic, el No. 17 Grigor Dimitrov y el No. 28 Holger Rune, quien se encuentra a continuación con John Isner.

Ninguno de los Williams asistió al partido de individuales de primera ronda del otro; Venus dijo que vio a Serena en la televisión, pero que no estaba allí en persona debido a su propio comienzo temprano al día siguiente.

Su madre, Oracene, y su hermana, Isha, siempre estaban en el palco de invitados. El martes, vieron a Venus luchar desde el principio, particularmente con su servicio y golpes de fondo que no estaban calibrados correctamente. Tantos en la red. Tantos aterrizajes largos.

Después de algunos de sus 25 errores no forzados, Venus se estremecía o jugueteaba con las cuerdas de su raqueta o tiraba del borde de su visera.

Diez de esos errores fueron de revés, superando con creces a sus dos tiros ganadores de ese lado.

Hubo media docena de dobles faltas, solo tres ases. Enfrentó 12 puntos de quiebre y perdió cuatro de sus 10 juegos de servicio.

Apenas 20 minutos después, había una ventaja de 4-0 para Van Uytvanck, un belga de 28 años que ocupa el puesto 43 y llegó al día con una marca de 1-8 en su carrera en el US Open.

Venus hizo una pequeña parada, rompiendo para abrir el segundo set y manteniendo el 2-0. Pero ese sería su único quiebre del partido y muy pronto, Van Uytvanck estaba logrando una volea ganadora para cerrar la victoria.

Una noche antes, Serena fue agasajada durante una ceremonia posterior al partido que incluyó un tributo en video de Oprah Winfrey y una larga entrevista en la cancha. Después de este partido, Venus simplemente se colgó la bolsa roja del equipo sobre el hombro izquierdo, llevó la raqueta en la mano derecha y rápidamente se dirigió al vestuario.