Nadal ruge en Madrid. Sinner y Swiatek avanzan

Rafael Nadal no ha disputado su último partido en su tierra.

El campeón de 22 citas de Grand Slam derrotó el sábado 7-6 (6), 6-3 a Alex de Miñaur en la segunda ronda del Abierto de Madrid, desquitándose de una derrota ante el australiano hace menos de dos semanas.

Nadal fue alentado por el Rey Felipe VI, Zinedine Zidane y una entusiasta multitud que llenó la Caja Mágica para ser testigos del que quizás sea el último torneo de Nadal en España.

El astro de 37 años apenas disputó su cuarto partido oficial desde su más reciente alto por una lesión.

Diezmado por problemas físicas en años recientes, Nadal ha indicado que este año podría ser el último en la gira.

"Llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos", dijo Nadal. "Yo fallo, pero el público no falla nunca".

Undécimo en el ranking mundial, De Minaur había derrotado a Nadal por 7-5, 6-1 hace apenas 11 días en Barcelona, donde el español reapareció tras una ausencia de tres meses. Nadal ofreció una mejor versión esta vez.

El gran objetivo de Nadal es tratar de llegar en el nivel más óptimo posible para disputar el próximo el Abierto de Francia, donde es el dueño del récord con 14 consagraciones.

"No, no, todavía no", respondió cuando la preguntaron si era el Nadal de antes. "Hace falta tiempo. Ha habido momentos de buen nivel de tenis, he podido hacer cosas positivas. Pero todavía va y viene".

Por el pase a los octavos de final, Nadal se medirá el lunes con el argentino Pedro Cachín, quien derrotó 7-6 (1), 3-6, 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe (20mo preclasificado).

"No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado", destacó Nadal.

LOS FAVORITOS AVANZAN

Los máximos preclasificados Jannik Sinner e Iga Swiatek se anotaron sendas victorias en sets corridos.

En una jornada lluviosa que provocó el cierre del techo en la Caja Mágica, Sinner inició la marcha por su cuarto título de la temporada con un inapelable triunfo 6-0, 6-3 ante Lorenzo Sonego que le dejó 5-0 de por vida contra su compatriota. El campeón del Abierto de Australia debutó directamente en la segunda ronda de la cita Masters 1000 en arcilla.

Aparte de su primera consagración en un Grand Slam en Melbourne, Sinner también atrapó los títulos en Rotterdam y Miami, todos torneos en cemento. Apenas uno de los 13 títulos de su carrera han sido en polvo de ladrillo, el del Abierto de Croacia en 2022.

Swiatek, por su parte, se deshizo 6-1, 6-1 de la rumana Sorana Cirstea para instalarse en los octavos de final del cuadro femenino.

La número uno del mundo, que perdió ante Aryna Sabalenka en la final del año pasado, quedó con foja de 26-4 esta temporada. La estrella polaca se las verá el lunes contra Sara Torribes Tormo, luego que la española eliminó 7-6 (0), 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka 7-6 (0), 6-3.

Swiatek tiene como gran objetivo ponerse a tope para conquistar su tercer título seguido y cuarto en total en el Abierto de Francia el próximo mes. El Abierto de Madrid es el único torneo de nivel 500 o más alto en la gira europea de arcilla que se le ha resistido a Swiatek.

La letona Jelena Ostapenko, novena cabeza de serie, puso freno a la marcha de la argentina María Lourdes Carlé, imponiéndose 6-3, 6-3. Carlé encadenó cuatro victorias en la capital española, incluyendo dos en el torneo clasificatorio.

TSITSIPAS SE DESPIDE

El brasileño Thiago Monteiro protagonizó la gran sorpresa de la jornada al vencer 6-4, 6-4, al griego Stefanos Tsitsipas para avanzar a la segunda ronda.

Tsitsipas, séptimo cabeza de serie, no pudo con Monteiro, el 118vo del ranking que entró al cuadro principal tras sortear la fase previa. Tsitsipas venía antecedido con un registro 10-1 en arcilla este año, que incluyó su coronación en Montecarlo y la final de Barcelona la semana pasada.