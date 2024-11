Iga Swiatek fue suspendida un mes luego de un control antidopaje positivo

Tras el control positivo de Jannik Sinner en marzo, la polaca Iga Swiatek, número 2 mundial y cuatro veces campeona en Roland Garros, fue sancionada con un mes de suspensión por un control positivo efectuado en agosto, indicó este jueves la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

"La ITIA confirma que la tenista polaca Iga Swiatek aceptó una suspensión de un mes después de un control positivo a una sustancia prohibida, la trimetazidina, en una muestra tomada fuera de competición en agosto de 2024", escribió en un comunicado la instancia, que aceptó el argumento de la jugadora de que se debió a la "contaminación de un medicamento".

Por ello la ITIA consideró que "el grado de falta de la jugadora" era "el más débil del espectro".

Este anuncio se produce unos meses después del caso del número 1 del tenis masculino, Jannik Sinner, que dio positivo dos veces en marzo y que fue absuelto en un primer momento por la ITIA. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió y Sinner está ahora bajo la amenaza de una eventual suspensión.

Trazas de trimetazidina

En el caso de Swiatek (23 años) su suspensión fue por trimetazidina, el producto por el que la patinadora rusa Kamila Valieva fue suspendida cuatro años y cuyos efectos dopantes no se conocen en profundidad.

La sustancia procedería de unas trazas presentes en la melatonina que tomó por problemas de sueño debidos al 'jet lag', explicó la ITIA. El medicamento en cuestión fue producido y vendido en Polonia.

La ITIA estimó que "la violación" de las normas "no fue intencionada" y por eso decidió ese mes de sanción, que la tenista ya habría prácticamente cumplido porque estuvo provisionalmente suspendida entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre, en el inicio del procedimiento.

En esas tres semanas de suspensión provisional no pudo participar en tres torneos de la gira asiática, incluyendo dos de categoría WTA 1000, los de Pekín y Wuhan, ambos en China. Solo le quedarían ocho días de suspensión por cumplir, que serían hasta el 4 de diciembre, precisa la ITIA.

Como Sinner, Swiatek se arriesga ahora a que la AMA pueda presentar un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), lo que abriría la puerta a que el caso fuera reexaminado. También podría presentar ese recurso la Agencia Polaca Antidopaje (POLADA).

"La AMA examinará con atención la decisión y se reserva el derecho de presentar un recurso", respondió un portavoz de la AMA a la AFP.

La ITIA no hizo público hasta ahora el control positivo de Swiatek "conforme al reglamento" ya que la tenista polaca había recurrido su suspensión provisional y consiguió en su momento que fuera levantada.

'Un shock'

"Fue un shock para mí. Toda esa situación me provocó mucha ansiedad", explicó Swiatek en un largo mensaje en polaco en sus redes sociales.

"Ha habido muchas lágrimas y noches sin dormir. Es la experiencia más difícil de mi vida hasta ahora. Se quedará conmigo para siempre", continuó.

"Al principio no entendía cómo era posible. Tuve un profundo sentimiento de injusticia y las primeras semanas fueron realmente caóticas", siguió.

"Lo peor fue la incertitud, no sabía lo que pasaría con mi carrera, cómo terminaría, si iba a estar autorizada a jugar al tenis o no", añadió Swiatek. "No pude defender mi clasificación, pero lo más importante para mí era probar mi inocencia".