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Ana Zamburek
Ana Zamburek

Con una remontada épica, Ana Zamburek pasa a semifinales: "creí en mí misma, y lo logré"

La tenista dominicana sacó adelante un partido que empezó perdiendo 4-1 en el primer set

  • Daniel Santana - Twitter
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Con una remontada épica, Ana Zamburek pasa a semifinales: creí en mí misma, y lo logré
La tenista dominicana Ana Zamburek mientras devuelve la pelota en un momento de acción del partido que disputó este domingo ante la guatemalteca María Rivera. (FUENTE EXTERNA)

En un maratónico encuentro que se extendió por tres horas y diez minutos, la tenista dominicana Ana Zamburek mantuvo vivas las esperanzas de medalla para el país en la modalidad de sencillos en la rama femenina al imponerse ante la guatemalteca María Rivera por 6-4, 3-6 y 7-5.

Debido a que empezó visiblemente nerviosa y luchaba contra el incesante calor de la cancha número uno del Parque del Este, lo que ocasionó que cayera 4-1 en el marcador del primer set, Zamburek, de 20 años  encontró su juego y se dispuso a disputarle de a tú a tú el encuentro a Rivera, una tenista de 25 años que participa en sus últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

"El calor me estaba agobiando, me hacía efectos en las piernas. Pero en el tercer set creí en mí misma, me mantuve presente en el partido y lo logré", dijo Zamburek a Diario Libre.

Una multitud rodeaba la cancha que hervía de calor al filo del mediodía del domingo, en un partido que tuvo varios intercambios de liderato en el tercer y decisivo set que Rivera llegó a tener 5-4 a su favor.

Fue entonces cuando Zamburek decidió más que nunca mantenerse presente en el partido, sin pensar mucho en el marcador, atacando en todo momento, buscando los ángulos y haciendo correr a Rivera hasta lograr que se cansara, y así llegar a definir el partido.

"Hace una semana, me visualizé en estos juegos (de instancias definitorias), así que siento muy feliz de estar aquí", afirmó Zamburek al consultarsele sobre disputar una de las dos semifinales este lunes.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.