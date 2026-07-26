Nick Hardt solo necesitó de una hora y 15 minutos para despachar por 6-0 y 6-2 al venezolano Oscar Martínez, y así pasar a las semifinales del tenis individual de Santo Domingo 2026.

Hardt ganó su primer set con suma facilidad, moviendo a Martínez hacia ambos lados de la cancha, lo que le permitió tomar una cómoda ventaja gracias a sus sólidos golpes de derecha.

Luego de que Martínez ganara su primer game para poner el segundo set 4-1, Hardt, que había conseguido solo un ace en el partido, hizo dos puntos directos con el servicio de forma consecutiva, como clara señal de que no permitiría remontar a su rival.

El tenista quisqueyano pidió al público local que lo apoye mañana a las 9:00 cuando luchará por disputar la final del tenis individual masculino, y así tener el chance de defender la medalla de oro que obtuvo en San Salvador 2023.