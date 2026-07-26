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Nick Hardt
Nick Hardt

VIDEO | Nick Hardt pasa a semifinales y se mete en la lucha por medallas

El tenista quisqueyano dominó de principio a fin su duelo ante el venezolano Oscar Martínez

  • Daniel Santana - Twitter

Nick Hardt solo necesitó de una hora y 15 minutos para despachar por 6-0 y 6-2 al venezolano Oscar Martínez, y así pasar a las semifinales del tenis individual de  Santo Domingo 2026.

Hardt ganó su primer set con suma facilidad, moviendo a Martínez hacia ambos lados de la cancha, lo que le permitió tomar una cómoda ventaja gracias a sus sólidos golpes de derecha.

Luego de que Martínez  ganara su primer game para poner el segundo set 4-1, Hardt, que había conseguido solo un ace en el partido, hizo dos puntos directos con el servicio de forma consecutiva, como clara señal de que no permitiría remontar a su rival.

El tenista quisqueyano pidió al público local que lo apoye mañana a las 9:00 cuando luchará por disputar la final del tenis individual masculino, y así tener el chance de defender la medalla de oro que obtuvo en San Salvador 2023.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.