$!Simona Halep no se rinde en Australia y se cita con Venus Williams

Lleve a Simona Halep al límite y dará lo mejor de sí. La máxima preclasificada del Abierto de Australia soportó todo lo posible ante la estadounidense Sofia Kenin, de 20 años, en su duelo de segunda ronda el jueves antes de ganar los cuatro últimos games para hacerse con una victoria por 6-3, 6-7 (5), 6-4 tras dos horas y media de partido.

“Bueno, no tengo ni idea de cómo gané hoy”, dijo Halep, vigente campeona de Ronald Garros. “Es difícil explicar qué ocurrió en la pista”.

Hace un año, la rumana estuvo a un punto de caer eliminada en dos partidos en Melbourne Park, pero remontó cada vez y alcanzó la final. En su debut esta temporada llegó a estar un set y una rotura de saque por detrás antes de darle la vuelta a la situación. En esta ocasión, ante una correosa Kenin, Halep tenía una desventaja de 4-2 en el tercer set cuando logró no ceder más puntos.

Y todo esto pese a sufrir lo que describió como “una pequeña lesión” en el segundo set, algo que parecía evidente ya que no siempre podía correr con su energía habitual.

“Con suerte, en la próxima ronda jugaré mejor”, dijo Halep, que podría perder el número uno del mundo durante el primer grande del año.

Su siguiente encuentro promete: tendrá enfrente a Venus Williams, exnúmero uno del mundo y vencedora de siete grand slams. Y quien sobreviva al choque podría toparse con la pequeña de las Williams, Serena, que atesora 23 grand slams, en octavos de final.

Justo antes del partido de Halep, Venus, que no es cabeza de serie en un major por primera vez en cinco años, se deshizo de Alize Cornet por 6-3, 4-6, 6-0.

Por su parte, Serena avanzó a tercera ronda al derrotar a Eugenie Bouchard, la finalista de Wimbledon en 2014, por 6-2, 6-2 tras dominar los cinco últimos games y ganar 16 de los 20 últimos puntos. Ese partido en la arena Rod Laver Arena precedió a la victoria del número uno mundial Novak Djokovic por 6-3, 7-5, 6-4 ante Jo-Wilfried Tsonga en una reedición de la final de 2008 en el Melbourne Park.

Ese partido acabó pasada la medianoche, justo cuando Garbiñe Muguruza y Johanna Konta entraron en acción a las 12.30 de la madrugada, en el que se presume fue el duelo que más tarde comenzó en la historia del torneo. Muguruza emergió victoriosa 6-4, 6-7 (3), 7-5 a las 3.12 de la madrugada.

Otras ganadoras en el cuadro femenino fueron Naomi Osaka, reinante campeona del US Open, además de Karolina Pliskova, Madison Keys y Camila Giorgi.

La japonesa Osaka (4ta cabeza de serie) dio cuenta 6-2, 6-4 de la eslovena Tamara Zidansek y se las verá ahora con la taiwanesa Su-Wei Hsieh (28), quien derrotó 6-3, 6-4 a la alemana Laura Siegemund.

Pliskova (7) superó 4-6, 6-1, 6-0 a la estadounidense Madison Brengle en un partido interrumpido por la lluvia. En la siguiente ronda, la checa se medirá con la italiana Camila Giorgi (27), quien derrotó 6-2, 6-0 a la polaca Iga Swiatek.

Además, la ucraniana Elina Svitolina —campeona de la Final de la WTA — venció 6-4, 6-1 a la eslovaca Viktoria Kuzmova.

En el cuadro masculino, Stan Wawrinka estuvo a solo dos puntos de ganar su segundo partido en el Abierto de Australia ante Milos Raonic, pero no pudo conseguirlo. Alrededor de una hora después, el suizo, que se consagró en Melbourne en 2014, estaba a un punto de llevarse el tercer set, pero también se le resistió. Y de nuevo una hora después, le faltaban dos para llevarse el cuarto y forzar el quinto set. Pero el jueves no era su día.

Wawrinka seguía acercándose mientras que Raonic aguantaba el tipo para lograr una victoria por 6-7 (4), 7-6 (6), 7-6 (11), 7-6 (5) que metió al canadiense, 16to preclasificado, en tercera ronda en Melbourne Park por octava vez en nueve participaciones en el primer major de la temporada.

“Parece que pasaron 4 horas en unos 15 minutos”, dijo Raonic, finalista en Wimbledon 2016. “Tuve mucha suerte de mantenerme con vida en ese cuarto set”.

El partido estuvo interrumpido alrededor de media hora mientras se cerraba el techo del Rod Laver Arena por la lluvia con empate a 4-4 en el tercer set.

Raonic cree que eso favoreció a su juego: “Lo hago un poco mejor a cubierto, así que gracias por la lluvia”. El canadiense tuvo 39 aces, dentro de un impresionante registro de 84 golpes ganadores frente a solo 44 errores no forzados.

En otros partidos, el japonés Kei Nishikori (8) resistió un bombardeo de 59 saques directos del croata Ivo Karlovic para imponerse por 6-3, 7-6 (6), 5-7, 5-7, 7-6 (7). El austríaco Dominic Thiem (7) se retiró en el tercer set tras ceder los dos primeros ante el australiano Alexei Popyrin. El surcoreano Hyeon Chung (24), semifinalista de la pasada edición, cayó ante el francés Pierre-Hugues Herbert por 6-2, 1-6, 6-2, 6-4.

Además, el alemán Alexander Zverev (4) salió triunfante en una batalla de cinco sets antes el francés Jeremy Chardy, saldada 7-6 (5), 6-4, 5-7, 6-7 (6), 6-1. El italiano Fabio Fognini (12) eliminó 7-6 (3), 6-3, 7-6 (5) al argentino Leonardo Mayer.

Trending on AP News

Police: Texas woman posing for photo shoots, kills boyfriend

Cargo plane crash in Iran kills 15, leaves 1 survivor

California storms kill at least 5 as flooding fears rise

by Taboola