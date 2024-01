Mosca del Mediterráneo fue localizada en inmediaciones de la mansión de Julio Iglesias

El insecto Ceratitis capitata, conocido comúnmente como la mosca del Mediterráneo, fue detectado por las autoridades sanitarias dominicanas en las inmediaciones de la villa que el artista español Julio Iglesias tiene en el exclusivo sector Los Corales, en Punta Cana, al este de República Dominicana.

Así lo informó este viernes a Diario Libre la fuente que confimó que al artista se le había decomisado un alijo de frutas y vegetales que pretendía entrar a territorio dominicano.

Sobre el decomiso, informó que no es la primera vez que a Julio Iglesias se le incautan alimentos que intenta entrar al país.

De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó este viernes que la incautación de alimentos al artista Julio Iglesias guarda relación con la detección de la mosca, sin embargo, aclaró que "no es a él ni a nadie en específico, es a todo el mundo" y dijo que no debe extrañar que las autoridades estén actuando en esa dirección, porque lo mismo pasa en otros países del mundo cuando una persona llega con frutas.

"Tenemos una alerta y tenemos una vigilancia bastante fuerte en todo el territorio nacional. Ustedes saben que vino aquí de una incursión esporádica de la mosca del Mediterráneo. En ese sentido, nosotros hemos tenido que reforzar toda la vigilancia y no es a él ni a nadie en específico, es a todo el mundo", declaró el ministro a los medios de comunicación al ser cuestionado sobre el caso del artista español, que desde hace 20 años es propietario de una mansión en el principal destino turístico dominicano.

En ese sentido, Cruz dijo que "tenemos todo contralo, está focalizado, (la mosca está) solamente en ese lugar donde se encontró".

Este martes 9 de enero, el Ministerio de Agricultura informó que la mosca fue localizada al este del país, luego de que desde el 2017 no se detectaba el insecto, que dejó pérdidas cercanas a los 40 millones de dólares entre el 2015 y el 2017, cuando fue también detectada y erradicada, de acuerdo con los datos oficiales.

La institución explicó que los insectos fueron atrapados en dos de las 34 trampas colocadas de manera preventiva en la región este, en un radio menor de 500 metros del área donde fueron detectados. El brote fue identificado en la última semana de diciembre pasado.

Garantizó que los productores "no tienen que preocuparse", ya que el gobierno "no escatimará esfuerzos" en erradicar el insecto en la zona donde fue encontrado, incluyendo "todos los recursos que sean necesarios", aunque no especificó montos.