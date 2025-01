Cultivos de invernaderos en RD alcanzan 22 millones de libras por mes

La República Dominicana está produciendo, en promedio, 22 millones de libras de vegetales mixtos mensuales en invernaderos, según informó el director Nacional del Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap), ingeniero Luis Rosario Pérez.

Con las cifras que calcula sistemáticamente, explicó que el país cuenta con una superficie de 10,536,574 metros cuadrados de invernaderos a nivel nacional, donde los principales vegetales que se cultivan son los ajíes, entre ellos el morrón, cubanela y el picante. También, los tomates, como son los de consumo para ensaladas, de los tipos Bugalú, Barceló y cherri; y los pepinos, tanto el americano, como el criollo y el persa.

"También, estamos cultivando mucha fresa, lechuga, flores y varias hierbas aromáticas", dijo a Diario Libre, indicando que, "en total son más de 20 cultivos que tenemos en los invernaderos".

Otros productos agrícolas que se producen en esos recintos, en menor proporción, pero con mucha relevancia todavía, están las berenjenas, cebollas, coliflor, brócoli, lechuga gourmet, repollo morado, melón, sandía y tabaco.

Hasta agosto del 2024, el país había registrado 175,958,161 libras de vegetales producidos en invernaderos, según Rosario Pérez, por lo que si el promedio mensual estimado es de 22 millones, el año cerró en alrededor de 264 millones de libras. Esto representa un aumento en comparación con las 255,642,498 del 2023, cuando el promedio mensual alcanzó las 21,303,541 libras, en una superficie de 10,169,045 metros cuadrados.

Según datos del Ministerio de Agricultura suministrados por Rosario Pérez, en el Histórico de Producción en los Invernaderos de 2016 a 2024, se evidencia un aumento gradual de metros cuadrados dedicados a este sector, hasta el 2019. En el 2020, el año de la pandemia del Covid-19, se registró una reducción: 8,972,441, en comparación con el 2019, que totalizó 11,786,650.

Esa diferencia, según el director nacional del Deprobap, se debió a que, en el 2020, al asumir la gestión estatal el presidente Luis Abinader, se realizó un nuevo censo que arrojó que la cifra real de metros cuadrados de invernaderos era la de 8,972,441, lo que atribuyó a que "muchos productores en toda la geografía nacional hicieron muchos invernaderos de madera y de madera de mala calidad, por lo que, al deprimirse los precios, mucha gente fue saliendo de ellos".

Recordó que en el 2018, con la plaga de la mosca del Mediterráneo, "se cerraron las exportaciones, y esta fue la razón principal para la gente salir de forma masiva de los invernaderos". "De manera que, por eso encontramos solo 8.9 millones de metros", adujo.

Según el funcionario, el país cuenta con 860 productores de invernaderos, con 1,826 estructuras.

"Nuestro reto es trabajar con insectos benéficos (organismos que ayudan a controlar plagas y polinizar las plantas) o con controles biológicos", manifestó el funcionario, quien aseveró que han estado trabajando arduamente para ayudar a que el productor vaya abandonando el uso de los pesticidas, especialmente, los agroquímicos.

Afirmó que están trabajando para educar a los productores, para que adopten los controles biológicos con los insectos benéficos y con hongos y ácaros, entre otros seres vivos que ayudan a controlar las plagas y las enfermedades. "De manera, que estamos abocados en esa parte", puntualizó.

Explicó que las autoridades agrícolas han tenido que enfrentar grandes retos con el uso de los pesticidas en la producción de los invernaderos.

Por esa razón se gestiona que Estados Unidos envíe al país técnicos para inspeccionar las exportaciones, para que cuando lleguen a ese país, no sean devueltas, "porque la parte sanitaria es nuestro reto".

En cuanto a las exportaciones, enfatizó que el país exporta hacia el mercado europeo y que la mayor producción va a Estados Unidos y a islas cercanas, especialmente a Puerto Rico.

De acuerdo con Rosario Pérez, la gestión de Abinader ha apoyado a los productores de invernaderos en situaciones de condiciones atmosféricas, como tornados y ciclones, entre otros.

"El presidente Luis Abinader ha estado muy motivado en ayudar a toda la producción nacional", dijo Rosario Pérez, quien especificó, que, en el caso de los productores de invernaderos, el gobierno donó "en calidad de ayuda unos 174 millones de pesos".

También, destacó, se hicieron reestructuraciones de los préstamos del Banco Agrícola, y se aplicaron tasas cero en producciones, en lo que constituyeron rescates puntuales.

Considerar la zona y el tipo de cultivo

El ingeniero Rosario Pérez recomendó construir los invernaderos "con materiales de calidad", ya sean en madera, hierro o de metal. Colocarlos en las zonas apropiadas, para que la inversión logre los objetivos.

Citó, por ejemplo, que no es lo mismo levantar un invernadero en Constanza o en San José de Ocoa, que ubicarlo en La Vega, debido a que las temperaturas no son las mismas. También sugirió construirlos con una altura de más o menos 500 metros sobre el nivel del mar, "para que el clima no ataque mucho a la producción".

Subrayó también la importancia de diseñar la estructura de acuerdo con el tipo de cultivo, considerando el peso de las plantaciones, lo cual es crucial para asegurar la durabilidad y protección del invernadero.