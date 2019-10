$!Bancos recomiendan tener ojo avizor en la regulación y supervisión de las fintech

El sistema financiero está siendo impactado por las tecnologías, lo que está provocando que los banqueros tengan que cambiar su mentalidad de cara al futuro, sobre todo para darle un mejor servicio a los clientes.

“El mundo ha cambiado cómo el cliente percibe y cómo demanda los servicios bancarios. Quizás las sucursales bancarias terminarán no existiendo en el futuro y eso demanda que las informaciones que tenemos los bancos no solo se disponga, sino que se unan con estos desarrolladores que se llaman Fintech para poder dar una respuesta a esa demanda de inmediatez que tienen los usuarios”, expresó el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Carlos Troetsch Saval.

El ejecutivo dijo que en la actualidad ya no se habla de alta competencia entre bancos y fintechs, sino de alianzas y sinergías entre las mismas. Asegura que esto ha generado impactos positivos y permanentes en cuanto a inclusión financiera, sistemas de pago, innovación digital, disminución en costos de transacción y ubicuidad en el uso y acceso de servicios financieros.

Saval habló en el marco del XXXVIII Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (Colade), donde expertos nacionales e internacionales debaten desde este jueves sobre los temas legales y regulatorios que actualmente impactan el sector bancario. Esta actividad es traída al país por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Agregó que en América Latina, la colaboración entre fintechs y bancos está menos avanzada que en otras regiones.

Citó que Anthony Brady, de Digital Officer and Head of Global Product Management at BNY Mellon, sañala: “el mercado fintech está mostrando un gran crecimiento, pero los bancos aún dudan en colaborar con nuevos jugadores. No porque temen una competencia feroz, sino porque los bancos aún temen que las fintech no puedan cumplir con los requisitos legales. Los bancos a menudo primero miran la organización interna para ver si los cambios tecnológicos pueden implementarse a través de su propia gente“.

El presidente de Felaban dijo que analistas internacionales han identificados los riesgos frentes a las fintech. Entre ellos: mayor oferta de crédito no supervisado por ninguna autoridad; dificultad de seguimiento de oferta y demanda de crédito derivado de la velocidad de las transacciones; Seguridad de los datos de los clientes; impacto en la política monetaria por nuevos agentes fuera de la órbita de acción de los bancos centrales, arbitraje regulatorio, aspectos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y prácticas de gestión de riesgos.

“Esto más el acelerado crecimiento de las fintech hace necesario un seguimiento detallado y permanente por parte de reguladores y supervisores financieros sobre su evolución en el corto y mediano plazo”, expresó Carlos Troetsch Saval, presidente de Felaban.

Resaltó que para Felaban es necesario que se dé una regulación y supervisión efectiva sobre los nuevos actores, para evitar arbitrajes regulatorios en que una misma actividad tenga diferentes tratamientos por parte de las normas dependiendo de quién es el agente económico.