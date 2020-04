¿Tapar el sol con un dedo?

Así vimos posteriormente a la secretaria ejecutiva de la Cepal destacar, al igual que el Banco Mundial, que nosotros entramos a esta crisis con una posición fuerte, por el crecimiento histórico de los últimos años, y que por lo tanto sus expectativas para este 2020 apuntan a un estancamiento del crecimiento económico, mas no a una contracción.

El mejor ejemplo de esto, por lo menos en mi opinión, es el anuncio con bombos y platillos, pues no solamente que llegó en vivo y en directo al discurso presidencial del pasado viernes, sino que se han asegurado de su repetición una y otra vez que, según “los últimos informes económicos de diferentes organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, nos dicen que nuestro país será el único que no caerá en recesión en el continente.”

Preocupa, sin embargo, el que nuestras autoridades también caigan ante la trampa de pensar que todo está bien, que las medidas tomadas son más que suficientes y que el “palo”, al final del día, no será tan duro como el que pudimos pensar inicialmente.

Vamos por partes

En primer lugar, toca destacar que de hecho sí habrá una economía en la región que crecerá en este 2020: Se trata de la pequeña Guyana (PIB de US$4 mil millones) en el norte de América del Sur, y que logrará crecer su economía más de 50% en este año, básicamente por el desarrollo de su nueva industria petrolera.

En segundo lugar, y aunque ciertamente tanto el Banco Mundial como la Cepal son organismos financieros con mucha credibilidad y capacidad técnica, no dejan de ser burocracias cuasi-gubernamentales que se nutren de las estadísticas y las proyecciones de sus contrapartes en los gobiernos locales que, en momentos electorales como los actuales, tienen todos los incentivos para empequeñecer el shock económico que sufriremos.

Vale destacar que los organismos públicos no están solos en su optimismo covidiano. A mí en lo particular me sorprendió que, tan cerca como el 27 de marzo pasado, en su informe regional analizando el impacto de la pandemia, para República Dominicana el banco estadounidense Citi proyectó que el país de hecho crecería... ¡Un 2.4% del PIB en 2020!

A diferencia de ellos, poco se ha titulado, por ejemplo, de la estimación del Fondo Monetario Internacional en torno a que este año nuestra economía se contraerá un 1%.

Otros actores fuera del plano local también estiman una contracción. Entre ellos el Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE) que calculó para el país, en un excelente estudio de impacto económico regional, una contracción del 2.4% en su escenario más optimista y hasta 4.8% según sus peores supuestos.

La prestigiosa calificadora Standard & Poor’s a su vez proyecta una contracción del 2.0%, mientras que The Economist Intelligence Unit, que por muchos años le ha dado cercano seguimiento a la economía dominicana, nos ve contrayéndonos hasta un 3.0% en 2020.

Para no pecar del complejo de Guacanagarix, que tanto he criticado, también es válido conocer las estimaciones que nuestros propios centros de análisis económico criollos tienen en cuanto a la magnitud de la contracción de la economía covidiana.

En un extremo tenemos a Towers Capital Group, que estima una caída del Producto Interno Bruto de 1.5% en el 2020. La firma Analytica, a su vez, es bastante más ácida en su análisis y proyecta una contracción del doble de esa magnitud, en torno al 3.7% para este año.

Los muchachos de CREES, que yo arriesgaría contagiarme para verlos tomándose un café con los del Banco Mundial y la Cepal, están en el otro extremo: Visualizan para este año la real recesión, sin lugar a dudas que una propia a una economía de guerra, como veremos más abajo, pues su proyección es de una caída en el producto del orden del 10% al 14%.