Seguridad aérea

No debe causar sorpresa alguna que el año pasado haya sido bastante bueno en cuanto a la seguridad del transporte aéreo comercial, en particular respecto del tráfico de pasajeros. El cierre de los aeropuertos y el temor al contagio provocados por la pandemia, disminuyeron los vuelos y redujeron la exposición al riesgo de accidentes. En ese sentido, los percances más numerosos afectaron mayormente a vuelos privados en aeronaves ligeras y al transporte de carga, cuya recuperación fue mucho más acelerada.

Pero no hizo falta la pandemia para que la exposición al riesgo de viajar en avión haya descendido marcadamente en los últimos decenios. Las cifras así lo demuestran. Tomando en cuenta aeronaves con capacidad para catorce o más pasajeros, el número anual de accidentes por cada millón de vuelos bajó desde 4.2 en 1977 a 0.3 cuarenta años después. Y salvo unos pocos incrementos anuales a fines de los 1980, la tendencia ha sido consistentemente hacia la baja. Haber escogido el 1977 como punto de partida de la comparación estadística, sin embargo, no fue casual. Ese año tuvo lugar el que hasta hoy ha sido el peor accidente en términos de vidas humanas. El día 27 de marzo de ese año dos jumbos 747, uno de KLM y otro de Pan Am, chocaron en la pista del aeropuerto de Tenerife, España, con un trágico saldo de 583 fallecidos.

No obstante, dado que excluyendo el lapso de la pandemia el número de vuelos y de personas que viajan en avión ha venido aumentando, la cifra absoluta de accidentes mortales no presenta una tendencia tan halagadora como la de los accidentes por millón de vuelos. Aun así, se aprecia una tendencia descendente, aunque mucho menos consistente, a partir de 1974. Una notable divergencia fue el año 1985, cuando en el segundo peor accidente en la historia fallecieron 520 personas en Japón, involucrando un 747 de la línea JAL.

Pero la pandemia tuvo otra clase de víctimas. Unas cincuenta aerolíneas quebraron y desaparecieron por su causa.