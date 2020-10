Ceara Hatton: “Entre el dilema de salud y economía, obviamente, la prioridad es la salud”

Pavel Isa Contreras asegura que hay que fortalecer el aparato productivo

Ante la pregunta si esta es la oportunidad para la República Dominicana impulsar las exportaciones propias, el viceministro del MEPyD, Pavel Isa Contreras, dijo que el aparato productivo no es lo suficientemente competitivo y que las empresas no tienen la capacidad tecnológica, el conocimiento, el aprendizaje, la productividad y, además, que RD ha tenido una entidad de promoción que ha sido infuncional. Sobre la promoción de las exportaciones, Pavel dijo que el país tiene una capacidad limitada, pero que no ha sido explotada por la falta de una agencia que se preocupe por este tema. “Lo que tú tienes hay que empujarlo hacia el exterior. Como siempre se ha dicho, utilizar las redes de embajada, de consulado y hace trabajos de inteligencia”.