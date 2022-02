Para corregir una distorsión no basta dejar las cosas como están

Para corregir una distorsión no basta dejar las cosas como están. Un ejemplo de ello en la naturaleza son las especies en peligro de extinción. Si no se les protege con medidas especiales, creándoles ambientes reservados, es probable que desaparezcan de la faz de la tierra, igual que muchas otras en el pasado. Otro ejemplo puede ser una placa de metal torcida. Para enderezarla se requiere aplicarle presión en sentido opuesto a la curvatura indeseada.

En materia económica se ha debatido durante años la necesidad de poner en marcha disposiciones encaminadas a corregir situaciones discriminatorias. Se conoce como acción afirmativa la decisión de actuar para subsanar tales situaciones, estando el calificativo de afirmativa vinculado a que involucra medidas que van más allá de las buenas intenciones. Es así como se justifica establecer porcentajes de empleos que deben ir a mujeres, discapacitados o personas de tal o cual raza. Si su cumplimiento no se hiciera obligatorio, o no se condicionasen contratos, permisos, ayudas u otras clases de beneficios a que sean obedecidas, es muy posible que esas disposiciones no produjeran resultados tangibles.

Pero hay que tener presente que dichas acciones son en sí mismas discriminadoras, con sentido contrario a las que se procura eliminar. Eso significa que algunas personas serán perjudicadas por ellas, como es el caso de quienes hubieran conseguido un empleo que por causa de la acción afirmativa se le concede a otro individuo. Y es lógico esperar que esas personas que consideran haber sido lesionadas, no estén siempre conformes con la consecuencia de su aplicación. Habrá quienes comprendan que fue un precio aceptable a fin de corregir la injusticia, pero otros no quedarán tan convencidos.

Varios casos de acciones afirmativas serán decididos próximamente por la justicia estadounidense, incluyendo los referentes a cuotas étnicas de admisión a universidades. Las decisiones tendrán un gran impacto sobre otros casos.