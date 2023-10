Reglas dispares

Aquí está el texto de la noticia: "Entre todos los males que los teóricos del comunismo atribuían al capitalismo occidental, la especulación con los precios ocupaba un lugar especial por su vileza. Sin aportar nada a la producción, los especuladores compraban y vendían para aprovechar las variaciones de precios, pudiendo ellos mismos provocar fluctuaciones que les beneficiaban a expensas de los demás.

Esa condena, con la que también coinciden moralistas y reformadores sociales, era una de las razones que servían de justificación para la fijación administrativa de los precios en las economías socialistas. En ese contexto, la libertad funcional de los mercados era incompatible con los objetivos trazados. Son conocidas las consecuencias de esa política, en términos de la diferencia en el crecimiento económico de los países comunistas y capitalistas, siendo ésta un factor importante del posterior colapso soviético.

Los chinos, después de Mao y sus desastrosas disposiciones, se propusieron hacer algo distinto, que fue combinar la esencia política del comunismo con la pujanza económica de la libertad de mercados. Pero junto a esta última, y como parte de ella, la especulación emergió también.

Mientras se mantuvo a nivel local y sobre bienes que no constituían una porción significativa del PIB de la nación, la especulación no pareció ser un gran problema, y la lucha contra la corrupción absorbió la atención de las autoridades. Eventualmente, no obstante, la especulación floreció en el sector inmobiliario, uno de los pilares de la asombrosa expansión económica de China.

Habiendo transformado el perfil urbano del país, la demanda por viviendas y espacios para negocios parecía indetenible, causando una burbuja de precios que inquietó al gobierno, el cual impuso restricciones para frenarla. El resultado fue la caída del mayor fondo de inversiones, el descenso de la demanda agregada, la perspectiva de una deflación y la disminución del crecimiento económico del país, lo que obligó al gobierno a facilitar recursos al sector."