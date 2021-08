$!Conacerd dice formalizar mipymes en República Dominicana depende de organizar federaciones y asociaciones

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) dijo este jueves que la organización y formalización del comercio en el país depende de dos variables que son la social y la económica.



Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd, explicó que la variante social que rige las organizaciones formadas por federaciones y asociaciones, según la Ley 122-05, sin fines de lucro y su Reglamento de Aplicación 40-08, que maneja el desarrollo y fortalecimiento de las políticas sociales de las mipymes, tanto esenciales como no esenciales, para que estas conozcan sus necesidades no lucrativas de manera colectivas y no individuales. Agregó que individuales no tiene fuerza para hacer reclamos.

Además, dijo que la variante económica que rige la formalización de las mipymes, Ley 488-08 para el Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes), y su modificación mediante la Ley 187-17, cuya ley tiene como objetivo la clasificación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes).

Según Cruz Rojas, las federaciones y asociaciones que existen en el país, en su gran mayoría han confundido sus roles y el papel que deben juzgar para elevar las eficiencias sociales de sus socios, los cuales confunden sus actividades sociales con la económicas, por falta de orientación de sus organizaciones matrices, las cuales hay que adecuar y habilitar en sus sectoriales correspondientes, para que puedan acceder a fondos públicos (subvención de fondos) para su sostenibilidad y educación continuada para su membresía.

El presidente de Conacerd dijo que, en el caso de las mipymes hay que elaborar programas de educación continuada, para que las mismas conozcan las ventajas y las oportunidades que le permite estar formalizadas, con su nombre o marca registrada en la Dirección de Signos Distintivos de Onapi, lo que es un valor agregado que le permite a las mipymes desarrollar franquicias con sus nombres o marcas.

“Las federaciones y las asociaciones son las organizaciones llamadas a manejar en sus carteras de socios, las mipymes de servicios esenciales y no esenciales, a través de programas educativos, previstos en la Ley que las riges 122-05, sin fines de lucro, pero con excepción de algunas, la mayoría de las organizaciones que existen en el mercado, no tienen dominio de sus socios, debido a que en su mayoría confunden su rol social y lo que hacen es comercializar con clientes.

Cruz Rojas dijo, además, que existe un matrimonio sin divorcio entre la Ley 122-05, sin fines de lucro y la Ley 488-08, para el Desarrollo y Competitividad de las mipymes, según el Artículo 1 Párrafo 2, los integrantes de las mipymes deben formar asociaciones de sus géneros para poder aprovechar de manera colectiva las facilidades que le otorga el estado a través de los programas sociales que implementa el gobierno central para las ASFL.

Finalmente, Rojas indicó que si el Presidente de la República, Luis Abinader, quiere dinamizar la economía del país, debe iniciar cuanto antes, junto a Conacerd, como lo anunció, la organización y formalización del comercio, en cuyo proyecto debe tomar en cuenta tres variables importantes; 1- La Participación del Estado, 2- el sector privado (RSE) y 3- los organismos internacionales que apoyan las actividades sociales.