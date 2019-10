$!Considerarán como oferta pública inversiones de más de RD$50 MM

Un nuevo proyecto de reglamento de la Ley del mercado de valores establece que toda inversión a partir de los RD$50 millones se considerará de Oferta Pública, lo que implicaría, según algunas voces consultadas, una disminución de las inversiones privadas por encima de este monto.

El hecho de que estas inversiones se consideren de oferta pública implicaría que las mismas deberán cumplir con las exigencias del mercado de valores.

De acuerdo a la resolución única del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 3 de octubre de 2019, en su artículo 22 se establece que “Tendrá la consideración de una oferta pública todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a sectores o grupos específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de valores.

Asímismo, en la letrea b) del párrafo II de dicho artículo se precisa que “el monto total suscrito sea mayor a Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos RD$50,000,000.00 o su equivalente en cualquier otra moneda de curso legal conforme a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de la República Dominicana”.

“En otros países no se le pone tope ni para la cantidad de inversionistas ni para la cantidad de monto. En Estados Unidos por ejemplo, no hay topes. Ese tipo de oferta tiene que ir dirigida específicamente a un perfil de inversionistas y ahí tú como regulador te desentiende de monto y de la cantidad de inversionistas”, dijo un conocedor el mercado que no quiso revelar su nombre.

En tanto que, sobre el particular, el presidente de Multivalores Puesto de Bolsa, Celso Marranzini, manifestó que la Superintendencia del Mercado de Valores siempre ha estado abierta a escuchar opiniones y sugerencias de los sectores, por lo que entiende que la misma no realizará un reglamento que impacte de manera negativa en el mercado.

“Creo que lo más importante es que hay una apertura de diálogo entre la autoridad reguladora, que tiene que cumplir con su función, y los puesto de bolsa, que aquí ambos tenemos en común es que queremos desarrollar un mercado eficiente”, dijo.