Rosa Ng denuncia supuesto maltrato de militares del Mived a trabajador de tienda china

Un grupo de ciudadanos chinos, encabezados por la presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng, acudió este martes al Ministerio de Trabajo para notificar sobre una supuesta agresión que recibió el empleado de la tienda Suplax, de capital asiático, por parte de presuntos militares bajo órdenes del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

Ng, quien fungió como vocera, denunció que el pasado lunes, mientras se realizaba una reunión entre funcionarios del Mived y representantes del negocio, los uniformados irrumpieron armados, golpeando a uno de los trabajadores y encañonando y maltratando a los ciudadanos chinos que estaban en el lugar.

"Rechazamos esa metodología de terrorismo contra la comunidad china. Es algo penoso y bochornoso. No hay explicación lógica ni posible para que el Mived haga lo que está haciendo. Es un abuso", declaró.

La titular de la fundación, quien además es promotora de las relaciones domínico-china, dijo que, supuestamente, el argumento utilizado por los agentes militares para ingresar a la tienda es que había personas comprando.

Sin embargo, rechazó esa afirmación, indicando que la tienda no permite la entrada de público, aunque sí aclaró que por los compromisos asumidos había empleados del negocio y personas "que fueron a buscar una que otra cosa".

"Tengo entendido que el Mived no tiene derecho a impedir que ninguna de esas tiendas pueda vender por compromisos o delivery. Lo que sí no debería ser, y no ha sido, es que al área de la tienda entre público. Por lo tanto, el Mived violentó las reglas", se quejó.

Empleados y pérdidas

Las tiendas chinas que han sido clausuradas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, por alegadas fallas estructurales, emplean más de 3,000 personas y su cierre está provocando pérdidas millonarias, a juicio de Rosa Ng.

Sostuvo que esos trabajadores están a la expectativa de lo que sucederá y advirtió que los propietarios de los negocios no pueden seguir asumiendo el pago de sueldos y de renta. Agregó que solo la tienda Suplax, cuyas instalaciones fueron cerradas tanto en Santo Domingo como en Santiago, cuenta con 550 empleados mientras que Dulce Hogar tiene 180.

"Hay que buscarle una solución a ese tema. No queremos que las familias se queden sin esos recursos, pero tampoco hay espacio para seguir pagando", manifestó.

Desmintió versiones de que los comerciantes chinos no tributan al Estado, destacando que solo Suplax ha realizado pagos ascendentes a 740.8 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Internos.