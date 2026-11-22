El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, recibe el reconocimiento. ( CEDIDA POR EL MICM )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) fue reconocido por su liderazgo institucional y su compromiso con la responsabilidad, durante la vigésima edición del premio Latin American Quality Institute (LAQI), convirtiéndose en el primer ministerio de la República Dominicana en recibir esta distinción.

Este reconocimiento, recibido por el titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, reafirma el compromiso de la institución con la excelencia, la calidad y la mejora continua de su gestión institucional, así como con el fortalecimiento de una cultura organizacional fundamentada en la innovación y la eficiencia.

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"Para nosotros es un honor recibir este reconocimiento. Nos llena de mucho orgullo recibirlo en representación de cada uno de los servidores públicos que integran el MICM; hombres y mujeres comprometidos con un servicio para nuestro país donde la calidad sea su norte, fundamentados en procesos de innovación y mejora continua", declaró Sanz Lovatón.

Festival de la calidad

La entrega tuvo lugar en el marco del Quality Festival Internacional 2026, una de las principales plataformas regionales dedicadas a la calidad, la innovación y los negocios responsables en América Latina. El encuentro reunió a líderes empresariales y representantes institucionales comprometidos con la construcción de una economía más justa, innovadora y sostenible en la región.

En esta edición, el festival incorporó por primera vez una estructura integral basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, vinculando las iniciativas de calidad y responsabilidad empresarial con las agendas internacionales de inversión, cumplimiento normativo y alianzas estratégicas.

El Latin American Quality Institute es una organización que promueve la cultura de calidad, la excelencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial e institucional de América Latina, a través de iniciativas de reconocimiento e intercambio de buenas prácticas.