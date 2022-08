Pensionados del IDSS solicitan a Luis Abinader un nuevo aumento de sus pensiones

La Asociación Nacional de Pensionados del IDSS (Anpiss) solicitó hoy al presidente Luis Abinader que se les aumente las pensiones de 10,000 pesos a 20,000 pesos, pues entienden que con ese monto les es imposible subsistir tras el alza que han sufrido los artículos de la canasta familiar.

El secretario general de la Anpiss, Emilio López Muñoz, indicó que es una "injusticia que los hombres que han dado su vida por el desarrollo del país estén muriendo" porque no tienen un sustento con el cual sobrevivir.

López Muñoz indicó que el mandatario debe sentarse a observar "la gran diferencia" que existe al día de hoy entre la canasta familiar y el monto que reciben los pensionados.

"Es una diferencia que el mundo debe verla, evaluarla y condenarla. Las instancias de los derechos humanos deben actuar, se van muriendo. Cada día la nómina de los pensionados va bajando y así van pensionando a otros", sostuvo López Muñoz.

Los pensionados exigieron al mandatario que las pensiones se eleven al quintil máximo de la canasta familiar y se les haga un reajuste de entre 25 y 30 % a los que cobran por encima de los 20,000 pesos.

"Que el presidente eleve las pensiones y que no sean menores de los 20,000 pesos", fue la solicitud.

Asimismo, pidieron al gobierno que a los pensionados y sus familiares se les otorguen medicamentos y servicios médicos gratis.

"Los 10,000 pesos no pueden dar para comer ni siquiera una comida durante el mes, ¿y va a dar para comprar los medicamentos esenciales? No, no les da para comprar medicamentos; tienen que morir obligatoriamente y están condenados a morir en la indigencia", observó López Muñoz.

López Muñoz recordó que en enero pasado solicitaron al presidente que se les aumente la pensión de 8,000 pesos a 10,000 pesos, lo cual se les cumplió y catalogó como "un buen gesto", pero ahora necesitan un nuevo incremento.

El pasado 3 de enero el presidente Luis Abinader anunció una nivelación a las pensiones, por la suma de 10,000 pesos mensuales, a 4,133 extrabajadores que cotizaban en el IDSS y que no pudieron acumular las 400 cotizaciones que disponía la Ley 1896-48, para tener derecho a pensión.