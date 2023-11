El Crees señala algunas alternativas para sustituir cesantía de trabajadores

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, consideró que en la República Dominicana hace falta realizar varias reformas estructurales, las cuales incluyen la ley de Responsabilidad Fiscal, la reforma integral al Código Tributario y al sector energético: electricidad e hidrocarburos.

Además, indicó que en el país se deben hacerse reformas al mercado laboral, al sistema de pensiones y otros cambios estructurales complementarios.

"Sé que hay un tema espinoso, un tema relacionado con la cesantía, pero se les pueden buscar alternativas: se puede hacer un corte y el que ya tiene ese derecho adquirido, lo mantiene, se puede mirar al futuro con alternativas. El seguro de desempleo lo contempla tanto la Estrategia Nacional de Desarrollo y la misma ley de seguridad social", indicó el representante de Crees.

Agregó que en Chile tienen un fondo de cesantía, donde el trabajador y el empleador van aportando y los fondos se van moviendo con el colaborador.

"Si cambia de trabajo sigue siendo de usted; si nunca lo consumió, se va para su pensión, se une a lo que usted tenga ahorrado en su cuenta de capitalización individual. Es una propuesta que hemos hecho en un momento que puede explorarse, que hay alternativa", indicó.

Dijo que una futura reforma al Código Laboral debe marcar la flexibilización de contratación y de despido.

"Si una persona de mi edad (una persona mayor) no lo está haciendo bien, yo no merezco estar en una empresa y darles la oportunidad a dos o tres jóvenes con mi salario -por decir algo-. Pero no se hace porque le costaría a una empresa. Entonces, tenemos personas que no están rindiendo y tú tienes un problema de productividad, tienes un problema de calidad", expresó Miguel Collado Di Franco.

Costos de cesantía Resaltó que si se calculan los pasivos contingentes que tendría una empresa por los costos de cesantía, "muchas (empresas) no podrían responder a ese pasivo".

Sobre el presupuesto del Estado para 2024

Collado Di Franco ofreció esas declaraciones durante un encuentro con representantes de varios medios de comunicación, donde señaló que los ingresos fiscales del gobierno lucen estar sobrevaluados para 2024.

Detalló, además, que el presupuesto de 2024 contempla una variación de 43,115.67 millones de pesos adicionales de ingresos fiscales, para un 3.9 %, en comparación de 2023.

Expresó que, después de la revisión del presupuesto, han observado un aumento de 10,500 millones de pesos en ingresos de capital y transferencias de capital.

"Esto sugiere que al menos 45,000 millones de pesos no se generarán localmente", apuntó.

También advirtió que el país se está endeudando para financiar gastos corrientes y subsidios, como los 1,600 millones de dólares a las distribuidoras de electricidad, subsidios al transporte; para los programas Aliméntate, así como Bono Gas y para otros tipos de subsidios para los combustibles y gastos corrientes coyunturales.

Otro punto tocado por el economista es el aumento de la deuda neta del Sector Público No Financiero (SPNF). Asegura que ha crecido un 53.1 % entre diciembre de 2019 y agosto de 2023, equivalente a 19,072.7 millones de dólares.