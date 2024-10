Nuevamente Falcondo se compromete ante el Gobierno a pagar prestaciones a empleados

Una vez más las autoridades de Falconbridge Dominicana (Falcondo) se comprometieron a ejecutar un plan para el pago de las prestaciones laborales que adeudan desde hace un año a los empleados activos y a pensionados de la empresa minera.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno informó este jueves que luego de varias conversaciones sostenidas entre las autoridades de Falcondo y dirigentes sindicales, con la mediación de representantes del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo, se han avanzado las gestiones para el pago de las prestaciones.

Tras la intervención de autoridades del Gobierno, se ha consensuado un plan de pago, el cual se pondrá en marcha en los próximos días, por lo que las partes se encuentran a la expectativa de la materialización próxima del pago, informaron las autoridades gubernamentales.

"Con la realización del pago de las prestaciones laborales a los trabajadores de la referida empresa se hará justicia con este importante sector de la economía nacional, honrándose los derechos adquiridos de estos, a la vez que se evitará una confrontación mayor entre estos y la empresa minera", dice el comunicado.

Se informó que el inicio de los pagos podría tener lugar en un plazo no mayor de una semana.

Trabajadores se manifestaron en Bonao

Los trabajadores de Falcondo se reunieron la mañana del martes en la Gobernación de Bonao para protestar y llamar la atención sobre su situación laboral tras la quiebra de la compañía. Se reunieron trabajadores activos y pensionados, y exigieron el pago de sus prestaciones. Narraron a Diario Libre la difícil situación que enfrentan.

"Hoy en día Falcondo nos ha dejado fuera a los pensionados por enfermedad. Tenemos cinco meses que no cobramos. Yo no puedo trabajar, tengo tres operaciones", dijo preocupado Antonio Hierro, quien tuvo un accidente laboral en la mina.

Confesor Castillo lleva 22 años trabajando en Falcondo. A pesar de que hace meses que no recibe el sueldo, la empresa no lo ha desvinculado, por lo que no puede aplicar para otros trabajos.

"Yo no tengo seguro, tengo hipertensión, no hay para medicamentos", explica, también preocupado.

Él no es el único que tiene problemas de salud. Debido a los impagos, estos trabajadores llevan meses con una calidad de vida inferior a lo acostumbrado, por lo que están enfermando. La novedad: no cuentan con seguro médico.