El expresidente de la República Danilo Medina se pronunció este miércoles en contra de eliminar la cesantía a los trabajadores, al indicar que quitar este beneficio, "sería un retroceso".

Al ser preguntado sobre el tema, Medina destacó que los trabajadores tienen derechos adquiridos y "no quieren perderlos".

El también presidente del PLD aseguró que, durante su gobierno, no se implementó la reforma laboral por este tema.

"Los trabajadores tienen derechos adquiridos y no quieren perderlos. Por eso, esa reforma no se implementó en mi gobierno, porque no podíamos tocarles a los trabajadores la cesantía y los demás derechos que tienen consignados en el Código de Trabajo. Quitárselos sería retroceder", expresó Medina, entrevistado por periodistas al salir de una actividad en San Cristóbal.

Sus declaraciones fueron publicadas por el PLD en sus redes sociales.

Debate sobre la reforma laboral

La opinión de Danilo Medina sobre el tema de la cesantía surge en el contexto de los estudios del proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno al Congreso.

El proyecto que depositó el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, en el Senado no contempla cambios en la cesantía, no obstante, este miércoles el sector empresarial le planteó a la comisión del Senado que estudia la reforma laboral que está de acuerdo en que se mantenga, pero hasta un límite de seis años para los empleados nuevos, como está estipulado en algunos países de la región.

Además, sugirió un tope de 10 salarios mínimos. Es decir, que, al calcular el salario base para sacar el monto de la liquidación, se fijará un límite equivalente a 10 veces el salario mínimo del sector laboral al que pertenece el empleado.

"Hay alternativas, y más bien, esto se logra a través del diálogo, pero que el término 'infinito' no exista, más bien que exista algo que sea previsible, que no signifique una carga para las empresas seguir mejorando los salarios", expresó Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en su rol de vocero de los gremios.

La propuesta será planteada por escrito a la comisión del Senado que preside Rafael Barón Duluc, senador de La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Luego deberá rendir un informe al pleno y someter a aprobación la propuesta en dos sesiones seguidas. Si pasa, irá a la Cámara de Diputados para agotar el mismo proceso y finalmente, regresará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sobre la cesantía La cesantía es un beneficio económico que se entrega a los trabajadores cuando son desvinculados de sus labores por alguna empresa y que se paga bajo un cálculo de su salario y el tiempo que laboró en la institución. El monto está regulado por el Código de Trabajo que se promulgó en el año 1992.