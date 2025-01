Respaldan revisión salarial, pero piden considerar la inflación real

El aumento salarial que propondrá el gobierno para trabajadores del sector privado que ganen el mínimo será del 20 %. Actualmente, el salario mínimo no compensa el costo de la canasta básica familiar, la cual se encuentra en 46,251.42 pesos. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La propuesta del presidente Luis Abinader de aumentar un 20 % el salario mínimo para empleados del sector privado no sectorizado, ha sido bien recibida por diversos sectores económicos. Sin embargo, insisten en la importancia de analizar factores como la inflación y la productividad para garantizar un ajuste que cumpla con los objetivos.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y representantes de las mipymes coincidieron en que un aumento es necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo que los salarios han sufrido debido a las variaciones en los precios de los productos y servicios de la canasta básica.

Con un posible incremento, como mencionó el presidente en LA Semanal con la Prensa, los empleados que actualmente devengan el salario mínimo podrían salir del estrato social en el que se ubican. "Un 20 % a sectores de menores ingresos los coloca en el índice superior del ingreso del quintil uno de gastos", destacó Albizu a periodistas que buscaron su opinión.

Agregó que la medida contribuirá positivamente a acelerar las actividades económicas del país porque las personas tendrán más ingresos para sus actividades cotidianas. "Según lo que leí en la prensa, es un incremento de un 20 % al salario mínimo de sectores que realmente lo necesitan. Creo que es una decisión muy positiva, y el presidente va por el camino correcto, buscando la manera de ayudar a los sectores más vulnerables del país", dijo en el Altar de la Patria, donde el BCRD depositó una ofrenda floral con motivo del 212 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte.

Los ajustes al salario están contemplados en el artículo 456 del Código de Trabajo, el cual indica que las tarifas mínimas en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el Comité Nacional de Salarios (CNS) por lo menos una vez cada dos años. "En ningún caso el Comité conocerá de la revisión de las tarifas que le sean sometidas por los empleadores o los trabajadores antes de haber cumplido un año de vigencia", agrega.

Los sectores opinan

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) precisó que está a la espera de la convocatoria del CNS para el diálogo tripartito en el que se evaluará la propuesta del presidente Abinader.

Laura Peña Izquierdo, presidenta de la entidad empresarial, enfatizó el compromiso del sector empleador con el cumplimiento del Código de Trabajo y los procesos de diálogo social, al tiempo que refirió que dicho espacio de análisis también es esencial para abordar temas que afectan a las industrias, como la productividad y la inflación acumulada y proyectada.

"Esperaríamos que se convoque al Comité Nacional de Salarios para poder discutir el tema de los salarios, como lo establece el Código Laboral", señaló la ejecutiva. Recordó que los empleadores siempre han cumplido los procesos establecidos por la Ley 16-92.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, señaló que las pequeñas compañías están dispuestas a evaluar los sueldos, pero observó que hay una reforma en el Congreso Nacional que sigue detenida y consideró oportuno avanzar también con ese tema para tener una mejor visión para el ajuste.

"Si se cambia la cesantía por un seguro de desempleo, nosotros no aumentaríamos el 20 %, sino hasta un 28 % al salario de los empleados", expresó. Apuntó que su renglón económico no está representado en el diálogo tripartito del CNS.

"Entiendo que las mipymes, en estos momentos, no están en condiciones de incrementar el salario en un 20 %. Tenemos el deseo, pero no existen las condiciones, y hasta que no se resuelva el tema del Código Laboral, el sector comercial, que somos los mayores empleadores, se mantendrá observante de este proceso", sostuvo.

Los sindicalistas José Luis León, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria (Fenti), y Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), solicitaron al Gobierno la creación de un "Pacto Nacional por el Salario".

Pese a que saludaron la medida, coincidieron en la necesidad de ampliar el alcance del aumento salarial, sugiriendo que este debe incluir también a los empleados públicos y a sectores clave como el turismo y zonas francas, donde el salario mínimo es de 16,000 pesos.

"Consideramos que, en estos momentos, un 20 % no es suficiente; no obstante, vamos a discutir este tema, ya que lo importante es que se puedan mejorar los salarios", manifestó Del Río, quien adelantó que esperan iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno.

Una vista económica

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió sobre las limitaciones de las medidas. Según Miguel Collado, vicepresidente de la entidad, los aumentos al salario mínimo son decisiones populares y una de las estrategias menos efectivas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores: "La mejor manera de lograrlo es facilitando más inversiones que agreguen valor, como explicamos, acompañadas de una política fiscal responsable y de medidas monetarias que no estimulen la inflación de precios", indicó.

Reacciones https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/imagen-28012025-gobernador-de-el-banco-central---joliver-brito01_1.jpg

Héctor Valdez Gobernador del BCRD "Es una decisión positiva y el presidente va por el camino correcto, buscando la manera de ayudar los sectores más vulnerables"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/imagen-whatsapp-image-2025-01-28-at-10.57.18-am_1.jpg

Laura Peña Presidenta Copardom "Esperaríamos que se convoque al Comité Nacional de Salarios para poder discutir el tema, como lo establece el Código Laboral"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/imagen-28012025-ofrenda-floral-de-confederacion-autonoma-sindical-clasista---joliver-brito_2.jpg

Gabriel del Río Dirigente sindical "En estos momentos, un 20% no es suficiente; no obstante, vamos a discutir este tema. Lo importante es que puedan mejorar"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/imagen-whatsapp-image-2025-01-28-at-4.47.51-pm_1.jpg

Iván García Presidente Federación "No existen condiciones y hasta que no se resuelva el Código Laboral, nos vamos a mantener observando el proceso"