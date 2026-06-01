Ministerio de Trabajo reitera que el feriado de Corpus Christi no se cambia

El Ministerio de Trabajo recordó que la celebración de Corpus Christi forma parte de las festividades religiosas contempladas en la normativa nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo reiteró este lunes a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el jueves 4 de junio de 2026, fecha en la que se conmemora la festividad religiosa de Corpus Christi, será día no laborable y no se traslada a otra fecha.

La institución recordó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 139-97 sobre traslado de días feriados, esta celebración religiosa mantiene su fecha original en el calendario.

En ese sentido, indicó que las labores se reanudarán de manera habitual el viernes 5 de junio de 2026.

El Ministerio de Trabajo exhortó a todos los establecimientos y centros de trabajo del país a aplicar la medida conforme a lo dispuesto por la legislación vigente, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales relacionados con los días feriados.

La entidad recordó que la celebración de Corpus Christi forma parte de las festividades religiosas contempladas en la normativa nacional.