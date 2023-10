Alertan que adopción de un código regulador acelerará el inicio de la minería submarina

La organización Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) alertó este miércoles de que la eventual adopción de un código regulador para la minería submarina precipitará el comienzo de esta industria, para la que muchos países están pidiendo una moratoria.

El Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) se reunirá entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre en Jamaica para continuar con las negociaciones del código minero y para tratar también la contaminación y gestión de residuos de la potencial industria.

Emma Wilson, responsable de políticas de DSCC, recordó en un encuentro virtual con la prensa que en la última reunión de julio del Consejo de la ISA se acordó un plazo de negociaciones con el objetivo de finalizar y adoptar un código minero en 2025.

Esto cuando todavía está abierto un vacío legal de dos años durante el que las empresas mineras pueden solicitar una licencia de exploración en aguas profundas y ser aprobadas para comenzar a explotar, independientemente de las regulaciones vigentes.

"La adopción de un código no es una solución a los dos años de vacío legal, simplemente precipitará el comienzo de la minería submarina", subrayó la responsable de políticas de DSCC, que representa a más de 100 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

Wilson lamentó que, aunque crece el llamamiento a ralentizar el proceso con una moratoria, "una minoría de países y la secretaría de la ISA están presionando para acelerar la adopción de un código minero en 2025".

Esto se debe, según Wilson, a que la estructura de la ISA está inclinada a favorecer los contratos de minería submarina porque existe "un conflicto de intereses".

También denunció que el Consejo de la ISA es "un grupo minoritario" de 36 países que está negociando las condiciones para la potencial "mayor industria de extracción en la historia de la humanidad".

"Muchos países y miembros de la ISA no están en el Consejo y algunas voces no se pueden escuchar en este debate (...) El silencio no es consentimiento", agregó.

¿Cuántas licencias se han otorgado?

En la actualidad, se han otorgado 30 licencias de exploración en aguas profundas, siendo el país que más tiene China, que bloqueó el debate para aprobar una moratoria en la pasada reunión de julio.

"La moratoria es la única respuesta razonable para esta situación", concluyó Wilson.

Veintidós países, entre los que figuran Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, España y Francia, defienden una moratoria, pausa cautelar o incluso su prohibición. El último en unirse a esta coalición, en este mes de octubre, fue Mónaco.

Al respecto, Sofia Tsenikli, la dirigente de la campaña de DSCC a favor a una moratoria, dijo que "la oposición y preocupación por la minería submarina continúa creciendo" porque el impacto de esta industria a las especies y el ecosistema será "irreversible".

En la sesión informativa, Jessica Battle, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), hizo hincapié en que la demanda de siete minerales críticos que se pretenden obtener con la minería submarina puede reducirse significativamente con las nuevas tecnologías.

El reciente informe "El futuro es circular" señaló que potenciando la economía circular de los residuos o elementos que se utilizan en tecnología se permitiría un 58 % de reducción en la demanda de estos minerales.

A esto se suma que esta industria "no es una inversión buena ni sostenible", según Bobbi-Jo Dobush, responsable legal de The Ocean Foundation, que señaló que es "un reto" la extracción y se necesita costosa maquinaria.