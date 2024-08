La OPEP revisa ligeramente a la baja la demanda mundial de petróleo

La OPEP ajustó este lunes ligeramente a la baja sus pronósticos sobre el crecimiento anual de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025, al estimarlos en un 2.07 y un 1.71 %, respectivamente, debido sobre todo a la desaceleración del consumo de 'oro negro' en China.



Este año el planeta quemará una media de 104.32 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, 2.1 mbd más que en 2023, y 135.000 bd menos que lo vaticinado hace un mes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual.



Además, el documento publicado hoy reduce en 200,000 bd, hasta 106,11 mbd, su anterior cálculo sobre el consumo petrolífero en 2025.



Estos cálculos se basan en que la economía mundial crecerá un 2.9 % tanto este como el próximo año. Las revisiones a la baja en el consumo petrolero reflejan "la suavización de las expectativas de crecimiento de la demanda de petróleo de China en 2024", además de ajustes por nuevos datos sobre el mercado en los seis primeros meses, explica el informe.



Pese a las rebajas, la OPEP destaca como "saludable" la dinámica del mercado, especialmente este año, cuando el crecimiento de la demanda se sitúa "muy por encima del promedio de 1.4 mbd observado antes de la pandemia de covid-19".



Admite no obstante que "las incertidumbres relacionadas con las perspectivas económicas de China y la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, junto con el fortalecimiento del dólar, limitaron el impulso alcista" de los 'petroprecios'



En este contexto, recuerda el repunte entre enero y abril pasados, cuando los valores del crudo Brent y del petróleo intermedio de Texas (WTI) se apreciaron un 12.4 % y un 14.3 %, respectivamente, ganancias que perdieron luego, entre mayo y julio.



El barril del Brent superaba este lunes los 80 dólares/barril, mientras que el del WTI se acercaba a los 78 dólares.



Entre los factores que han presionado a la baja, la OPEP destaca la "preocupación por los resultados económicos de China".



"El ánimo del mercado se ha visto afectado además por la incertidumbre en torno a las políticas monetarias de los bancos centrales, en particular las perspectivas de tipos de interés elevados y prolongados en EE.UU. como medio de hacer frente a la inflación en curso", añade.



Con respecto a la oferta petrolera, el informe anticipa, al igual que el mes pasado, que los suministros ajenos a los de los 22 países integrantes de OPEP+ (OPEP y aliados, entre ellos Rusia) subirán en 1.2 y 1.1 mbd en 2024 y 2025, respectivamente, hasta totalizar 53 mbd.



Estados Unidos, Brasil, Canadá y Noruega serán los productores que más aumentarán sus extracciones de crudo



Por su parte, la alianza OPEP+ mantiene fuertemente recortados sus suministros, en línea con los acuerdos vigentes.



No obstante, según las cifras de institutos independientes publicadas en el documento, el bombeo conjunto del grupo aumentó el mes pasado hasta rozar los 41 mbd, 117.000 bd más que en junio.



Al incremento contribuyeron sobre todo Arabia Saudí (+97.000 bd), Irak (+57.000 bd) e Irán (+20.000 bd), de forma que juntos sobrepasaron las reducciones de Kazajistán, Rusia y Libia

