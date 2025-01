El Indocal insta a los usuarios a buscar sello azul de calidad en expendedoras de combustibles

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) instó a los consumidores a comprobar si las máquinas expendedoras de combustibles cuentan con el sello azul de calidad que coloca la entidad, un distintivo que avala que estos dispositivos están calibrados correctamente para la venta de los hidrocarburos en el país.

Su director general, Néstor Matos Ureña, recordó que el Indocal es la autoridad responsable de verificar que todos los equipos de medición que utilizan las empresas –como las estaciones de gasolina y envasadoras de gas– estén funcionando correctamente.

Cada seis meses, un equipo técnico del Indocal debe visitar todas las estaciones de combustibles –unas 1,916 según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) al 2023– para asegurar que las máquinas dispensadoras suministran el combustible en las medidas adecuadas y que no hay alteraciones.

"Se han encontrado casos (de alteraciones) que han sido notorios, pero ya se les pasa a Pro Consumidor, y ellos toman las acciones de lugar. Pero no son los más, son por mucho, los menos. Lo más normal es que cuando un dispensador no está calibrado, sea por un tema de uso, no por alteración" Néstor Julio Matos Ureña, Director general del Indocal. “

El funcionario precisó, no obstante, que el Indocal no evalúa la calidad, en sí, del tipo de combustible que el consumidor final recibe, ya que del nivel de octanaje que tiene se encarga directamente el MICM.

"Nosotros vamos a la estación. Si hay 10 dispensadores en el local, hacemos una verificación metrológica uno por uno, para determinar si están echando exactamente el combustible por el que está pagando el ciudadano. Si es así, se les pone un sello azul. Si no es así, y no está calibrado y tiene algún tipo de alteración o falla mecánica, entonces el Indocal le pone un sello rojo", detalló el funcionario en una visita a Diario Libre.

¿Qué significa cada sello?

Si un inspector técnico del Indocal encuentra una máquina descalibrada le coloca un sello rojo, que indica que la estación de combustible debe clausurar esta expendedora y llamar a un reparador público autorizado para reajustarla.

Una vez la revisa un reparador, este coloca un sello amarillo del Indocal, que señala que la compañía debe hacer una segunda revisión con los técnicos de la institución, quienes se asegurarán de que ya ha sido reajustada.

Si el técnico, en su segunda visita, le da el visto bueno, le restablece su sello azul, con el que la empresa ya puede habilitar de nuevo la máquina para la venta del combustible.

"Nosotros exhortamos a la población a que cuando vayan a una estación de combustible, verifiquen que tienen el sello azul de la Indocal. Si no es así, no echen combustible en esa estación. Y si tiene un sello rojo o un sello amarillo, la estación no debería estar echando combustible con ese dispensador", afirmó.

¿Qué pasa si la máquina no tiene un sello?

Si una máquina dispensadora de combustible está habilitada por una empresa sin un sello del Indocal, o bien, suministra combustibles con un sello amarillo o rojo, los usuarios pueden reportar esa estación de combustible al Indocal, para que la entidad tome las acciones de lugar.

En los casos en que hayan empresas que reiteradamente incumplan con esta disposición, el Indocal solicita la intervención del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para que aplique las sanciones de lugar.

¿Es común que hayan dispensadores sin calibrar?

El funcionario indicó que es común que hayan dispensadores en las gasolineras y envasadoras que no estén funcionando adecuadamente, debido a que se trata de dispositivos mecánicos que suelen descalibrarse por su constante uso, razón por la cual se requiere la supervisión de técnicos que revisen, manualmente y una por una, las máquinas de expendio de los combustibles en el país.

El sello azul es la garantía que da el Indocal–como entidad encargada de aplicar criterios de metrología a estos dispositivos– de que el dispensador ha sido revisado y está vendiendo la cantidad exacta de combustible que los usuarios están pagando.

