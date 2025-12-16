×
El petróleo de Texas baja un 2,73 %, hasta los 55,27 dólares, su nivel más bajo desde 2021

La situación en Venezuela también genera preocupación, ya que las exportaciones de crudo han caído drásticamente tras sanciones a compañías navieras

    El petróleo de Texas baja un 2,73 %, hasta los 55,27 dólares, su nivel más bajo desde 2021
    La atención de los inversores también se centra en un posible acuerdo de paz en Ucrania, tras la reunión en Berlín entre representantes estadounidenses. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 2,73 %, hasta situarse en 55,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, en un contexto marcado por el rápido aumento de la producción de los miembros de la OPEP+ tras años de recortes.

    Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero perdieron 1,55 dólares respecto a la jornada anterior, acumulando una caída de alrededor del 23 % en lo que va de año, según la cadena CNBC.

    La atención de los inversores también se centra en un posible acuerdo de paz en Ucrania, tras la reunión en Berlín entre representantes estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar un plan propuesto por Washington.

    El mercado ha estado pendiente de interrupciones en el suministro desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, así como de los ataques con drones de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa y de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos al sector energético de Rusia.

    • La situación en Venezuela también genera preocupación, ya que las exportaciones de crudo han caído drásticamente tras sanciones a compañías navieras y buques que comercian con el país sudamericano.

    "La caída gradual de los precios y los mínimos mensuales recientes podrían haber sido aún más bajos de no ser por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela", indicó John Evans, analista de PVM, a CNBC. 

