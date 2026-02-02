×
El petróleo de Texas cae un 4.7 % ante futuras conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán

Ante la noticia de que Irán ha aceptado reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos

    El petróleo de Texas cae un 4.7 % ante futuras conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán
    Planta procesadora de petróleo (FUENTE EXTERNA)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una bajada del 4.7 %, hasta los 62.14 dólares el barril, ante la noticia de que Irán ha aceptado reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, lo que disminuyó el temor a una posible intervención estadounidense en la nación persa.

    Detalles sobre el cierre del WTI y su cotización

    • Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 3.07 dólares con respecto al cierre anterior.
