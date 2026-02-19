El petróleo de Texas sube 1.9 % por tensión EE. UU. e Irán

Tensiones entre EE. UU. e Irán suben precio del petróleo. ( SHUTTERSTOCK )

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 1.9 %, hasta 66.43 dólares el barril, impulsado de nuevo por la escalada de tensión entre EE. UU. e Irán tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1.24 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del Texas está subiendo en estos días por los vaivenes entre ambos países, que han mantenido recientemente conversaciones sobre el programa nuclear persa.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó el martes que Irán no abordó las líneas rojas de EE. UU. en estos encuentros, y, no descartó acciones militares contra el país de Oriente Medio.

Según informaron ayer la cadena CNN y el diario The New York Times, las fuerzas armadas de EE. UU. estarían preparadas para atacar Irán este mismo fin de semana, aunque Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará dichas acciones.

Por ahora, el país mantiene su portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico y enviará el buque Gerald R. Ford, según confirmó el mandatario el pasado viernes.

Los operadores temen que una guerra entre Estados Unidos e Irán afecte al petróleo que se transporta en el estrecho de Ormuz, una ruta por la cual circula aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que pasan por vía marítima.