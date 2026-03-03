×
Petróleo

El barril de petróleo Brent supera los 85 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024

El barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7.36 %

    El barril de petróleo Brent supera los 85 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024
    Un conductor abastece su vehículo en una estación de gasolina en Los Ángeles, California, el 2 de marzo de 2026.

    (AFP)

    Los precios del petróleo continúan disparándose el martes, ya que el mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.

    • Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7.94 % hasta los 83.91 dólares, minutos después de haber alcanzado los 85.12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.
    El crudo estadounidense registra subidas

    Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7.36 % hasta los 76.47 dólares.

