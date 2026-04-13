El petróleo de Texas inicia la semana al alza y vuelve a sobrepasar los 100 dólares el barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la semana con una subida de un 7.13 %, hasta los 103.48 dólares el barril, tras el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos bloqueará a partir de este lunes el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global del crudo.

A las 9:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 6.89 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La Marina de Estados Unidos se prepara para imponer un bloqueo a los puertos de Irán después de que las conversaciones de paz fracasaran durante el fin de semana.

Ataques limitados

Pese a que Trump sigue abierto a una solución diplomática, según sus asesores, y una segunda ronda de conversaciones podría celebrarse en cuestión de días; The Wall Street Journal señala que el mandatario estadounidense está considerando llevar a cabo ataques limitados contra Irán para romper el estancamiento en las conversaciones de paz.

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El viernes, el precio del oro negro cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020.