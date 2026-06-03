El petróleo de Texas sube un 2.4 % tras los ataques entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas aumenta un 2.4 % hasta 96.02 dólares el barril ( FUENTE EXTERNA )

El precio del petróleo intermedio de Texas subió este miércoles un 2.4 % hasta 96.02 dólares el barril, tras el nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y los bombardeos iraníes a países aliados de Washington en la región, mientras las conversaciones de paz continúan atascadas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) con vencimiento en julio sumaron 2.26 dólares respecto al cierre anterior.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles haber atacado un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz.

Horas antes, el Comando Central estadounidense (Centcom) informó de que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, después de que la embarcación ignorara "repetidas advertencias" para detener su marcha.

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy en una entrevista con CNBC que el presidente Donald Trump ha advertido a Irán de que "habrá una vuelta a la acción militar a gran escala" de ser necesario.

"Es decisión del presidente. Israel está preparado y las fuerzas estadounidenses también. Creo que Irán lo está teniendo en cuenta, pero está jugando con fuego", apostilló.

Según informó el lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la República Islámica paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

Niegan suspensión de las negociaciones

Trump, por su parte, negó ayer que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán y aseguró que las conversaciones prosiguen.

El líder republicano aseguró además en una entrevista publicada este miércoles que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que la nación persa podría "cambiar de opinión" en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Por otro lado, la Administración de Información Energética de EE. UU. divulgó hoy que las reservas comerciales de petróleo estadounidenses disminuyeron en 8 millones de barriles la semana pasada, hasta los 433.7 millones de barriles.