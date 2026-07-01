El petróleo de Texas, de referencia en RD, se desploma a 68,58 dólares

El precio del petróleo bajó este miércoles un 1,32 %. ( FUENTE EXTERNA )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 1,32 %, hasta 68,58 dólares el barril, tras las negociaciones indirectas de Estados Unidos e Irán mediadas por Catar y Pakistán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,92 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense anotó un nuevo cierre de sesión a la baja ante la persistencia del alto el fuego entre Washington y Teherán que, según algunos analistas, muchos ya ven con el cierre definitivo del conflicto, y nuevos contactos.

Además, los inversores parecen mostrarse optimistas con las conversaciones indirectas que delegaciones de ambos países han mantenido este miércoles en Doha.

Tratarán violaciones al acuerdo

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, que lidera la delegación iraní, tuvo un encuentro trilateral con los mediadores de Catar y Pakistán centrado en la implementación del memorando de entendimiento acordado con EE.UU.

Tras el encuentro, Teherán anunció la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento en el que queden documentadas para después discutirlas y tomar una decisión al respecto.

Irán reclamó el cumplimiento íntegro de los puntos del memorando, no por partes, y señaló que se revisaron cuestiones relativas a la liberación de los fondos iraníes bloqueados.

Por su parte, los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, se reunieron con líderes cataríes con quienes trataron los últimos acontecimientos en la región, "en particular el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica en el marco del memorando de entendimiento", dijo la oficina del emir catarí en un comunicado.

Mientras tanto, las reservas de petróleo de EE.UU. continúan a la baja por décima semana consecutiva, algo que podría volver a presionar los precios al alza.

Según los últimos datos de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés), las reservas comerciales son un 7 % inferiores a las de la media de los últimos cinco años en esta época del año. EFE