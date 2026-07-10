Disponen rebajas de RD$2.00 y RD$3.00 en el GLP y la gasolina y el gasoil regular

Un vehículo echa combustible en una estación. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso rebajas en el precio de la gasolina y el gasoil regular y del gas licuado de petróleo (GLP) para la semana del 11 al 17 de julio de 2026.

Con la medida, la gasolina premium se venderá a 338.10 pesos por galón, manteniendo su precio, mientras que la regular se comercializará a 302.50 por galón, bajando 3.00 pesos.

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El gasoil regular se despachará a 254.80 por galón, reduciendo 3.00 pesos, y el óptimo a 290.10 por galón, manteniendo su costo.

Con esta reducción, por segunda semana consecutiva, la gasolina regular y el gasoil regular acumulan una reducción de 8.00 pesos.

El galón de GLP se venderá a 135.20 pesos, bajando 2.00 pesos, de acuerdo con la resolución del MICM.

Esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, por ser los combustibles regulares y el GLP los más utilizados por el transporte de carga y de pasajeros, así como por los hogares dominicanos, según explicó el MICM mediante nota de prensa.

Para estas reducciones de precios, el Gobierno destinará un subsidio de 523.7 millones de pesos para esta semana, habiendo gastado 21,323 millones de pesos en lo que va de año.

El gas natural se despachará a 43.97 pesos el metro cúbico, se mantiene sin cambio en su precio.

Suben y bajan

El galón de avtur se ofertará al público a 240.05 por galón, sube 2.02 pesos, mientras que el keronese se comercializará a 275.20 el galón, también incrementando 2.40 pesos por galón.

El fuel oil número 6 se venderá a 150.82 por galón, bajando 1.54 pesos, y el fuel oil 1%S a 176.77 pesos por galón, reduciendo 1.09 pesos.

Esta disposición, está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, por ser los combustibles regulares y el GLP los más utilizados por el transporte de carga y de pasajeros, así como por los hogares dominicanos. Se mantienen sin variación la gasolina premium, el gasoil óptimo, y el gas natural.

Para estas reducciones de precios, el gobierno ha destinado un subsidio de RD$523.7 millones para esta semana, habiendo destinado ya RD$21,323 millones en lo que va de año.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada esta semana. Los mercados internacionales respondieron de inmediato: el precio del barril subió más de 5% en un solo día. Asimismo, los productos refinados en la última semana han tenido un incremento promedio de entre 2.5 y 3.4%.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.36, según las publicaciones diarias del Banco Central.