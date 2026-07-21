El petróleo de Texas sube casi un 2 % ante aumento de ataques entre Irán y EE. UU.

Una bomba de varilla petrolera. ( FUENTE EXTERNA )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este martes con una subida de un 1.87 %, hasta los 84.79 dólares el barril, tras los nuevos ataques entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1.56 dólares respecto al cierre anterior.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sur de Irán en las ultimas horas, después de que su presidente, Donald Trump, dijera que Teherán pagaría un alto precio por la muerte de soldados estadounidenses.

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Por su parte, Irán atacó instalaciones de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania.

Muerte de soldados

El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y a la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

Ambos murieron "durante un ataque enemigo", según un comunicado del Departamento de Guerra, que indicó que continuaría investigando el incidente.