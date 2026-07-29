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Petróleo
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El petróleo de Texas sube un 6.6 % tras amenaza de Trump que atacará Irán

El barril del crudo de referencia para la República Dominicana alcanzaba este miércoles los 84.54 dólares

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    El petróleo de Texas sube un 6.6 % tras amenaza de Trump que atacará Irán
    Una bomba de varilla petrolera. (FUENTE EXTERNA)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 6.66 %, hasta los 84.54 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzara que va a atacar "con fuerza" a Irán como respuesta a su ofensiva.

    A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5.28 dólares al cierre anterior.

    Trump aseguró, en declaraciones a la cadena Fox News, que las fuerzas estadounidenses darán "una paliza increíble" a Irán.

    • "Los vamos a golpear duro. Van a recibir una paliza", añadió, según explicó el corresponsal de la cadena en Tel Aviv, que fue quien habló con el presidente. Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que Irán lanzara misiles balísiticos contra una base aérea estadounidense en Jordania.

    El Comando Central estadounidense (Centcom) lo calificó de "intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de Estados Unidos con base en Oriente Medio" y apuntó que todos los misiles fueron "interceptados con éxito".

    La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reivindicó el ataque y alegó se produjo en "respuesta a las acciones agresivas del Ejército estadounidense".

    Ataques de precisión

    Tras la agresión, Estados Unidos y Arabia Saudí iniciaron ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, que dejaron al menos 20 muertos de las milicias proiraníes en ese país.

    Es la primera vez desde el inicio de la guerra que los saudíes, aliados de Trump, se unen a la ofensiva,

    Preguntado por este asunto, el mandatario estadounidense se refirió a las milicias proiraníes como "un cáncer para el mundo".

    La reanudación de las hostilidades en Oriente Medio se produce tras unos días de sin ataques cruzados entre Washington y Teherán y solo dos días después de que Trump anunciara la suspensión de los bombardeos.

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