El petróleo de referencia para RD se dispara y roza los 96 dólares el barril

Una instalación de extracción de petróleo. ( EFE )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 3.13 %, hasta los 95.94 dólares el barril, ante una nueva escalada de la guerra en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2.91 dólares respecto al cierre de este martes.

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El precio del petróleo siguió al alza, camino de los 100 dólares el barril, mientras las tensiones y los ataques cruzados entre Washington y Teherán no cesan.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

El Ministerio de Exteriores iraní condenó los ataques contra sus petroleros y defendió su "derecho inherente a la legítima defensa".

Niega ataques

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (Centom) negó que Teherán atacara dos destructores de su Marina en Oriente Medio.

"Ningún buque de guerra de la Marina ha sido atacado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria fallaron", aseguró el mando militar en un mensaje en X.

Por su parte, afirmó que las fuerzas estadounidenses "han destruido exitosamente 10 petroleros iraníes en solo la última semana".

"Estos buques formaban parte de una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria, e Irán no puede defenderlos", añadió.