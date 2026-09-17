El petróleo de Texas registra un ligero descenso con la vista puesta en Arabia Saudí

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una bajada del 0.5 %, hasta los 101.91 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que Arabia Saudí ha ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0.52 dólares respecto al cierre anterior.

La prensa apunta a que Arabia Saudí está ofreciendo a las refinerías asiáticas cargamentos adicionales de petróleo en los alrededores del estrecho de Ormuz, después de cerrar de manera preventiva el oleoducto este-oeste tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak.

Esta instalación petrolera, que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

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La firma Rapidan Energy estima que las exportaciones de petróleo saudí disminuirán en 400,000 barriles diarios este mes debido a la interrupción del oleoducto.

Aumento de tasas

En el plano económico, la Reserva Federal (Fed) anunció en la víspera que elevará en un cuarto de punto los tipos de interés, a una horquilla entre el 3.75 % y el 4 %.

La decisión de la Fed se da en un momento en que los precios del crudo se han disparado por encima de los cien dólares el barril, lo que ha avivado el temor de los inversores a un aumento persistente de la inflación.

El analista Tom Essaye apunta en su informe diario Sevens Report a que, de cara al futuro, el petróleo sigue "lo suficientemente sobrevalorado a corto plazo como para que unos titulares más positivos puedan ejercer una presión moderada sobre los precios".

No obstante, Essaye señala que, "para que el mercado experimente un alivio real", se necesitan "avances reales no solo hacia un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, sino también hacia la calma en la región, lo que ahora también incluye a los rebeldes hutíes del Yemen".