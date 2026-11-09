El petróleo de Texas baja un 4.61 % ante el freno de Trump a las tensiones con Irán

El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 4.61 % este lunes, hasta los 86.64 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que "no busca escalar" el conflicto con Irán porque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 4.19 dólares respecto al cierre anterior.

"No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón (para hacer eso)", expresó el mandatario al corresponsal de '60 minutes', Ross Douthat, este domingo en su primera entrevista televisiva tras los comicios.

Trump reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" y "no les gustó el hecho que la gasolina subió", además de señalar que hay "un gran disgusto, increíblemente, por Israel", país que lanzó la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos.

Reunión con Qatar

El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con el primer ministro de Qatar, uno de los países que median entre Washington y Teherán.

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Sin embargo, las autoridades iraníes han informado de ataques estadounidenses contra varios puntos de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, perpetrados anoche sin causar daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales.