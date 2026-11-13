El Gobierno congela precio de los combustibles con RD$796 millones en subsidio

Vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación para la semana del 14 al 20 de noviembre, como parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el 7 de enero del 2027, siempre que el subsidio semanal no supere los 1,500 millones de pesos.

Para la semana que viene la gasolina premium se venderá a 362.10 pesos por galón y la regular a 317.50 pesos, ambas sin variación en su precio. El gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 322.10 quedando su costo congelado.

De igual forma, el gas licuado de petróleo y el gas natural se mantendrán sin cambios, el primero se ofertará a 135.20 pesos por galón y el segundo a 43.97 pesos el metro cúbico.

Para mantener los precios de esta semana, el Gobierno destinó 796 millones de pesos en subsidio, con los cuales superó los 45,253 millones gastados a ese propósito en lo que va de año.

El congelamiento busca amortiguar el impacto de esas variaciones en el presupuesto de las familias y en los costos de transporte y distribución.

Otros bajan

En cambio, el MICM dispuso rebajas de 6.94 pesos por galón para el avtur, que se venderá a 333.54 pesos, mientras que el kerosene se despachará a 375.60, bajando 7.40 pesos por galón.

Asimismo, el galón de fuel oil número 6 se comercializará a 170.33 pesos por galón y el fuel oil 1%s a 209.13 por galón, bajando 12.06 y 13.28 pesos, respectivamente.