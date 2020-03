$!Exhortan a no comprar con pánico para no generar desabastecimiento

“No es que el Gobierno no se preparó, nadie estaba preparado en el mundo para esto, no es que las empresas nacionales no estén vendiendo alcohol, ellas tienen y lo están produciendo, pero la demanda, aunque es natural, humana y compresible, no es la normal”.

En el caso del gel, que utiliza como materia prima el alcohol, Del Castillo recordó que el Gobierno ha dado facilidades para que tengan el producto por otras fuentes y no tengan que pagar impuesto y por tanto no se aumente el precio.

Manifestó que las autoridades hacen su sacrificios y adelantó que a partir de este lunes, las tres principales grandes empresas productoras de gel antibacterial y que, por la ayuda que les ha dado el Estado, aumentarán la producción y habrá más de ese producto en la cadena de comercialización.