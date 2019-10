$!Legisladores de la economía global están jugando con fuego

Significativamente, los riesgos apuntan todos a la baja. Los conflictos comerciales entre EEUU y sus principales socios comerciales pudieran empeorar. De ser así, las cadenas de suministro integradas, particularmente en el caso de los productos de alta tecnología, pudieran verse gravemente afectadas. El Brexit puede ser caótico. Los riesgos geopolíticos también abundan, especialmente en el Medio Oriente, pero también en Asia. Y, sobre todo, las relaciones entre EEUU y China están empeorando. También existen importantes fragilidades financieras, en particular la alta deuda de las empresas no financieras. La amenaza de ciberataques continúa, al igual que el megaterrorismo. Y continuamos no abordando el problema del cambio climático.

