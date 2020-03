$!No podemos regresar al mundo antes de Trump

Justo después de la elección de Donald Trump como presidente de EEUU en 2016, un profesor de Harvard me comentó: “Creo que EEUU puede sobrevivir cuatro años de Trump. Pero si son ocho años realmente estaremos en problemas”.

Ahora, debido al auge de Joe Biden como el probable candidato demócrata que enfrentará al Sr. Trump en la elección de noviembre, y a la confusión política y económica causada por el coronavirus, los demócratas se atreven a esperar que el Sr. Trump ya no estará en el cargo en enero. Si eso sucediera, muchos se harían eco de Gerald Ford, quien anunció después del escándalo de Watergate: “Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado”.

Muchos europeos, quienes creen en la posibilidad de un renacimiento de la alianza occidental, comparten la esperanza de que la presidencia del Sr. Trump pronto será considerada como una extraña aberración y que una administración dirigida por el ex vicepresidente reiniciará el calendario geopolítico al 20 de enero de 2017, el día en que Barack Obama dejó el cargo. Es una buena idea. Y es una que el Sr. Biden, con sus referencias a “mi amigo, Barack”, ha alentado. Pero también es una ilusión.

Los años de Trump han cambiado profundamente tanto a EEUU como a la relación del país con el mundo exterior. Es poco probable que las divisiones sociales y políticas dentro de EEUU, que se han ampliado tan brutalmente durante los últimos cuatro años, den paso a un período de sanación. Por el contrario, el partido republicano ahora parece estar comprometido con la agenda nativista del Sr. Trump y el estilo paranoico que la acompaña. Una victoria del Sr. Biden después de una recesión inducida por el coronavirus sería rápidamente descartada como ilegítima, o incluso como producto de una conspiración del Estado profundo.

Los años de Trump también han cambiado profundamente la relación entre EEUU y China, que forma el centro del orden global. No habrá un “restablecimiento” significativo en las relaciones entre EEUU y China durante una presidencia del Sr. Biden. Antes de que apareciera el Sr. Trump, el partido demócrata era la sede del proteccionismo en EEUU. Ahora los dos partidos principales albergan fuertes sentimientos proteccionistas. Y China ha sido vista no sólo como un rival económico, sino cada vez más como un desafío a la supremacía tecnológica y geopolítica de EEUU. La versión de la globalización que existía antes del advenimiento de la presidencia del Sr. Trump no se restablecerá.

En un artículo reciente, dos de los principales pensadores de política exterior de los demócratas, Kurt Campbell y Jake Sullivan, respaldaron el “creciente consenso de que la era del compromiso con China ha llegado a un abrupto cierre”. Los Sres. Sullivan y Campbell, quienes probablemente ocuparían cargos de alto nivel en una administración Biden, aceptan el concepto del equipo Trump de “competencia estratégica” con China, aunque han argumentado a favor de una implementación más matizada e inteligente de esa estrategia.

De hecho, es muy posible que las tensiones entre Washington y Beijing aumenten en una presidencia del Sr. Biden, ya que es probable que una administración demócrata agregaría los derechos humanos y el Mar del Sur de China a la lista de disputas.

Aquellos en el Medio Oriente y Europa que anhelan una reafirmación del liderazgo estadounidense probablemente se sentirán decepcionados. Una administración Biden organizaría una ofensiva de seducción dirigida a los aliados de EEUU y eliminaría los insultos y amenazas que emanan de la Casa Blanca de Trump. Pero el retroceso de EEUU del Medio Oriente comenzó durante los años de Obama con la decisión de abandonar Irak y no intervenir en Siria. Como vicepresidente, el Sr. Biden fue aún más cauteloso, ya que se opuso al aumento de tropas en Afganistán. El acuerdo nuclear de 2015 con Irán, destruido por la administración Trump, será difícil de revivir, sobre todo debido a la cautela en Teherán.

Por lo tanto, muchos de los temas y enfermedades de los años Trump continuarían durante una presidencia del Sr. Biden. Pero algunas cosas importantes claramente cambiarían y mejorarían. Se restablecería la dignidad de la presidencia y se eliminarían las teorías de conspiración y la retórica denigrante que provienen la Oficina Oval. Se volvería a respetar la experiencia y la profesionalidad en la vida pública y se repararía parte del daño que el Sr. Trump ha infligido a las ramas del gobierno, como el Departamento de Justicia. Aún más importante, EEUU se uniría a los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático.

Una administración Biden ciertamente intentaría reafirmar el liderazgo moral de EEUU, enfatizando nuevamente la importancia de los derechos humanos y la democracia. El Sr. Biden ya ha prometido “hacer a EEUU moral de nuevo”. Pero su deseo de defender los derechos humanos a nivel mundial se enfrentará rápidamente a la realpolitik. Es difícil pensar que incluso una Casa Blanca dirigida por el Sr. Biden adoptará una línea dura con la India de Narendra Modi en medio de una confrontación con China.

El creciente autoritarismo del gobierno del Sr. Modi en India destaca que ha habido un cambio global hacia el nacionalismo y el iliberalismo en los últimos años. Ese cambio ha sido alentado por la administración Trump; pero comenzó antes de que el Sr. Trump asumiera el cargo y los cambios que ha provocado persistirán, incluso si él se va. Brexit todavía sucederá. Los nacionalistas reaccionarios seguirán en el poder en China, Rusia, Brasil, India, Turquía y Arabia Saudita. El poder relativo de EEUU seguirá en declive. Desde la Oficina Oval, el Sr. Biden verá un mundo muy diferente al que dejó el Sr. Obama.